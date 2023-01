Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 16.3 und iPadOS 16.3 zum Download freigegeben. Damit endet eine mehrwöchige Beta-Phase und nicht nur eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm können das X.3 Update herunterladen, sondern jedermann.

Apple veröffentlicht iOS 16.3 & iPadOS 16.3

Ab sofort könnt ihr iOS 16.3 und iPadOS 16.3 herunterladen und installieren. Am einfachsten erfolgt dies direkt am iPhone bzw. iPad unter Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Auch wenn das Update auf iOS 16.3 und iPadOS 16.3 nicht ganz so groß ist, wie das Update auf iOS 16.2 und iPadOS 16.2, so sind zahlreiche Bugfixes, Leistungsverbesserungen und das ein oder andere Feature mit an Bord.

Während der Beta-Phase sind bereits verschiedene Neuerungen bekannt geworden. So denken wir unter anderem an den „Erweiterten Datenschutz“, der nun auch in Deutschland freigeschaltet wird, die „Sicherheitsschlüssel“, eine neue Anleitung zur Musik-Übergabe vom iPhone zum HomePod und mehr. Auch ein neues Unity Hintergrundbild für das iPhone ist mit an Bord.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Ein neues Unity-Zifferblatt ehrt die Geschichte und Kultur Schwarzer Menschen im Black History-Monat.

Der erweiterte Datenschutz für iCloud verfügt über mehr iCloud-Datenkategorien (insgesamt 23), die mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt werden, einschließlich iCloud-Backups, Notizen und Fotos. Deine Daten sind somit selbst im Falle einer Datenschutz­verletzung in der Cloud geschützt.

Mit Sicherheitsschlüsseln für die Apple-ID können Benutzer:innen die Sicherheit ihres Accounts erhöhen, indem auf neuen Geräten ein physischer Sicherheitsschlüssel als Bestandteil der Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Anmeldung erforderlich ist.

Unterstützung für HomePod (2. Generation).

Für Notruf SOS muss jetzt die Seitentaste zusammen mit einer der Lautstärketasten gedrückt gehalten und dann losgelassen werden, um versehentliche Notrufe zu verhindern.

Ein Problem in Freeform wird behoben, bei dem einige mit dem Apple Pencil oder deinem Finger gezeichnete Striche eventuell auf geteilten Boards nicht angezeigt werden.

Ein Problem wird korrigiert, bei dem ein Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm schwarz angezeigt werden kann.

Ein Problem wird behoben, bei dem nach dem Beenden des Ruhezustands des iPhone 14 Pro Max horizontale Linien angezeigt werden können.

Ein Problem wird behoben, bei dem das Home-Widget auf dem Sperrbildschirm den Status der Home-App nicht korrekt anzeigt.

Ein Problem wird korrigiert, bei dem Siri nicht korrekt auf Musikanfragen reagiert.

Ein Problem wird behoben, bei dem Siri-Anfragen in CarPlay möglicherweise nicht korrekt verstanden werden.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.