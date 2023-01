o2 Mobile ist da, zumindest fast. Anfang dieses Monats angekündigt, hat o2 heute neue Smartphone-Tarife vorgestellt. Diese können ab dem 05. April 2023 unter dem Namen „o2 Mobile“ gebucht werden. Ihr profitiert neben höherem Datenvolumen und höheren Surfgeschwindigkeiten in allen Gigabyte-Laufzeittarifen vor allem vom Grow-Vorteil. Gleichzeitig hebt o2 die Preise in den jeweiligen Tarifen moderat um wenige Euro an.

Neues o2 Mobilfunkangebot mit mehr Leistung ab April

Wie angekündigt, hat o2 heute sein neues Mobilfunkangebot vorgestellt. Damit setzt das Telekommunikationsunternehmen o2 Telefónica auch bei der Kernmarke seine angekündigte Strategie um, mehr Leistung für einen fairen Preis in die Tarife zu packen.

o2 setzt zukünftig auf die Tarife o2 Mobile S (Boost), o2 Mobile M (Boost), o2 Mobile L (Boost), o2 Mobile Unlimited Basic, o2 Mobile Unlimited Smart und o2 Mobile Unlimited Max. Der Grow-Vorteil ist in allen Gigabyte-Laufzeittarifen inkludiert. Euer monatliche Datenvolumen wächst jedes Jahr um bis zu 10 Gigabyte – automatisch und ohne Aufpreis.

Ihr erhaltet in allen Gigabyte-Laufzeittarifen ein höheres Datenvolumen. Der o2 Mobile M verfügt beispielsweise mit 25GB über 25 Prozent mehr Daten und jährlich kommen zusätzlich 5 Gigabyte durch den Grow-Vorteil hinzu. Der Tarif kostet 32,99 Euro (zum Vergleich o2 Free M: 20 Gigabyte für 29,99 Euro). Zudem gibt es eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s und 5G-Zugang auch in den Einstiegstarifen o2 Mobile S und S Boost. Auch in den Unlimited Tarifen steigt die Datengeschwindigkeit. Der o2 Mobile Unlimited Basic bietet bis zu 3 Mbit/s im Up- und Download, der o2 Mobile Unlimited Smart bis zu 15 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upload. Der o2 Mobile Unlimited Max bleibt unverändert bei 500 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Die weiteren Details könnt ihr den beiden eingebundenen Tabellen entnehmen.

Dank Kombi-Vorteil könnt ihr auch bei o2 Mobile zusätzliche Mobilfunktarife zum dauerhaft halben Preis buchen. Bekannte Features wie die Connect-Option der Boost-Tarife, mit der ihr das zentrale Datenvolumen für bis zu 10 mobile Endgeräte nutzen könnt, sowie der 10-Euro-Rabatt für “Junge Leute” gelten ebenfalls. Für Bestandskunden ändert das neue o2 Mobile Portfolio nichts. Sie können im Rahmen einer Vertragsverlängerung in einen der neuen Tarife wechseln.

Bis es soweit ist verdoppelt o2 aktuell das Datenvolumen in seinen bestehenden o2 Free Tarifen.

-> Hier geht es zu den o2 Tarifen