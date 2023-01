Apple hat am gestrigen Abend unter anderem iOS 16.3 veröffentlicht. Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Apple hat darüberhinaus auch noch Softwareaktualisierungen für ältere iPhone-Modelle freigegeben. Besonders bemerkenswert ist sicherlich die Freigabe von iOS 12.5.7. Mit diesem Update versorgt Apple unter anderem das rund 9,5 Jahre alte iPhone 5S.

Apple veröffentlicht iOS 12.5.7, iOS 15.7.3 und iPadOS 15.7.3

Apple hat am gestrigen Abend iOS 12.5.7, iOS 15.7.3 und iPadOS 15.7.3 veröffentlicht. An dieser Stelle sei allerdings direkt erwähnt, dass ihr mit den Updates keine neuen Funktionen für euer iPhone und iPad erwarten solltet. Vielmehr hat Apple unter der Haube gearbeitet und verschiedene Sicherheitslücken geschlossen. So hat Apple mit iOS 12.5.7 ein Problem beseitigt, bei dem eine manipulierte Webseite dazu führen könnte, dass schädlicher Code aus dem iPhone ausgeführt werden kann. Apple ist sich darüber bewusst, dass diese Sicherheitslücke möglicherweise aktiv ausgenutzt wurde.

Kompatibilität

iOS 12.5.7 : iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 und iPod touch (6. Generation)

: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 und iPod touch (6. Generation) iOS 15.7.3 und iPadOS 15.7.3: iPhone 6s (alle Modelle), iPhone 7 (alle Modelle), iPhone SE (1. Generation), iPad Air 2, iPad mini (4. Generation) und iPod touch (7. Generation)

Weitere Updates

Darüberhinaus hat Apple den gestrigen Abend genutzt, um weitere Updates bereitzustellen. So könnt ihr ab sofort auch macOS Monterey 12.6.3, macOS Big Sur 11.7.3 und Safari 16.3 (für macOS Big Sur and macOS Monterey) herunterladen und installieren. Auch mit diesem Updates kümmert sich Apple um Sicherheitsprobleme.