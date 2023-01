Fünf FRITZ!-Produkte stehen an der Spitze der aktuellen Vergleichstests von Stiftung Warentest. Unter den WLAN-Routern belegt AVM mit drei FRITZ!Box-Modellen die ersten Plätze, bei Mesh-WLAN erhalten zwei FRITZ!Repeater die Bestnote im Panel.

AVM fünfmal an der Spitze bei Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest nimmt sich über das Jahr verteilt zahlreiche Produkte aus unterschiedlichen Produktkategorien vor, und testet diese auf Herz und Nieren. Ob die Tests immer euren Bedarf in vollem Umfang abdecken, sei mal dahingestellt. Unabhängig davon ist es für die jeweiligen Unternehmen eine prestigeträchtige Auszeichnung. Nun hat sich die Stiftung Warentest unter anderem Router und Repeater vorgeknüpft.

Beim Router-Vergleichstest wurden acht Geräte geprüft, sieben für den DSL- und eines für den Kabelanschluss. Alle drei getesteten FRITZ!Box-Modelle, FRITZ!Box 7590 AX, 7530 AX und die FRITZ!Box 6690 Cable, erhalten das Qualitätsurteil „gut“ mit der Note 1,9. Außerdem hat die Stiftung Warentest zehn Mesh-WLAN-Systeme getestet. FRITZ!Repeater 6000 und FRITZ!Repeater 1200 AX erhalten jeweils das Qualitätsurteil „gut“ und mit der Note 2,0 die beste Bewertung im gesamten Mesh-WLAN-Testfeld. Die Stiftung Warentest schreibt, „im Test sind diese beiden Erweiterungslösungen von AVM sogar am besten“. Und im Gegensatz zu anderen Systemen bieten die FRITZ!Repeater eine automatische Update-Funktion für die Sicherheit.

Die drei FRITZ!Box-Modelle knüpfen an vorherige Testsiege an: Nach den Vergleichstests von 2012, 2017 und 2020 ist es jetzt der vierte Dreifach-Erfolg bei der Stiftung Warentest für AVM. Alle drei FRITZ!Box-Modelle erhalten als einzige Produkte dreimal „sehr gut“ in den Kategorien Handhabung, Sicherheit und Telefonieren. Alle drei verfügen gleichermaßen über „sehr gute Sicherheitsfunktionen“. Herausragend ist auch der Stromverbrauch: Sowohl die FRITZ!Box 7530 AX als auch der FRITZ!Repeater 1200 AX sind laut Stiftung Warentest „besonders sparsam“.