Auf einer Veranstaltung im März 2022 bestätigte Apple, dass ein neuer M-Chip Mac Pro in Arbeit ist – ein äußerst seltener Einblick des Unternehmens in die Zukunft. Bisher warten wir noch auf eine Veröffentlichung, Gerüchte zum Gerät gibt es jedoch viele. In einem neuen Leak heißt es nun, dass Apples Profi-Mac wohl deutlich weniger nachrüstbar sein wird, als wir es gewohnt sind.

Während die Apple Silicon Variante des Mac Pro zweifellos Intel als Prozessor-Option übertrumpfen wird, bringt sie voraussichtlich auch einige erhebliche Einschränkungen mit sich. Der Unified RAM des M1 und M2 ist in den Chip integriert, d. h. man kann nicht einfach ein paar zusätzliche RAM-Sticks kaufen und sie für mehr Leistung einbauen. Zudem bieten Apple Silicon Macs bisher keine Unterstützung für externe Grafikprozessoren. Jetzt sieht es so aus, als ob der M2 Mac Pro das nicht ändern kann. So berichtet Bloombergs Mark Gurman:

The next Mac Pro may lack user upgradeable GPUs in addition to non-upgradeable RAM. Right now Apple Silicon Macs don’t support external GPUs and you have to use whatever configuration you buy on Apple’s website. But the Mac Pro GPU will be powerful with up to 76 cores.

— Mark Gurman (@markgurman) January 26, 2023