Der Smartphone-Markt hat im vergangenen Quartal einen schweren Rückschlag erfahren. Laut IDC verzeichneten die weltweiten Smartphone-Auslieferungen über die Feiertage den stärksten Quartalsrückgang seit Bestehen des Marktforschungsunternehmens. Auch Apple war gegen die sich abkühlende Verbrauchernachfrage nicht gefeit und musste im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Rückgang in Höhe von 14,9 % hinnehmen.

Starker Rückgang der Smartphone-Auslieferungen

Im Vergleich zum Vorjahr ging laut IDC der weltweite Smartphone-Absatz im Dezemberquartal insgesamt um 18,3 % auf etwas mehr als 300 Millionen Geräte zurück. Dies ist der größte Rückgang in einem einzigen Quartal und trug zu einem steilen Rückgang von 11,3 % im Gesamtjahr bei.

„Wir haben noch nie einen geringeren Absatz im Weihnachtsquartal erlebt“, so Nabila Popal, Research Director bei IDC, in einer Pressemitteilung. „Die geschwächte Nachfrage und die hohen Lagerbestände veranlassten die Hersteller, ihre Lieferungen drastisch zu kürzen.“

Das Marktforschungsunternehmen schätzt, dass Apple im Dezemberquartal 72,3 Millionen iPhones ausgeliefert hat, was einem Rückgang gegenüber den 85 Millionen Geräten des Vorjahresquartals entspricht und einen Rückgang der Auslieferungen um 14,9 % bedeutet.

Andere große Smartphone-Marken mussten ebenfalls zweistellige Rückgänge hinnehmen. Samsungs Auslieferungen fielen im Jahresvergleich um 15,6 %, und die chinesischen Hersteller OPPO und vivo erlitten fast gleich hohe Rückgänge, wobei Xiaomi mit einem Rückgang der Auslieferungen um 26,3 % im Quartal am schlechtesten abschnitt.

Neben der Inflation und der wirtschaftlichen Unsicherheit waren die Lockdowns in China ein weiterer Faktor, der die Branche belastete, einschließlich der iPhone-Lieferungen von Apple. Ende November brachen in der weltgrößten iPhone-Fabrik in der chinesischen Stadt Zhengzhou Unruhen aus, da die Foxconn-Mitarbeiter mit den COVID-Beschränkungen und nicht gezahlten Boni unzufrieden waren. Die iPhone-Produktion in der Fabrik in Zhengzhou soll durch die Proteste erheblich beeinträchtigt worden sein, was zu langen Lieferverzögerungen während der Weihnachtszeit führte.

Laut IDC endete das Jahr 2022 mit einem weltweiten Smartphone-Absatz von 1,21 Milliarden Geräten, was aufgrund der deutlich gedämpften Verbrauchernachfrage, der Inflation und der wirtschaftlichen Unsicherheiten den niedrigsten Jahresabsatz seit 2013 darstellt.

Trotz der schwierigen Lage blieb der Marktanteil von Apple stabil. So konnte das Unternehmen seine Position als führender Smartphone-Hersteller im Dezemberquartal mit einem Marktanteil von 24,1 % halten, 1 % mehr als vor einem Jahr. Auf Jahressicht erreichte Apple einen Marktanteil von 18,8 % gegenüber 17,3 % im Vorjahr und lag damit nur noch hinter dem Hersteller Samsung, der nach IDC-Schätzungen 2022 einen Marktanteil von 21,6 % gegenüber 20 % im Jahr 2021 erreichte.