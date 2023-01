Apple pausiert die Entwicklung seines eigenen Wi-Fi-Chips. Das behauptet zumindest der Analyst Ming-Chi Kuo, der besorgt aufgrund einer „Verlangsamung von Prozessor-Upgrades“ bei Apple ist. Aufgrund dieser Verlangsamung lenkt das Unternehmen mehr Ressourcen auf die Entwicklung der Apple Silicon-Prozessoren, begründet der Analyst. Zudem heißt es, dass das iPhone 15 Wi-Fi 6E erhalten wird.

Priorität auf 3nm-Chiptechnik

Einem Bericht von Ming-Chi Kuo zufolge hat Apple die Entwicklung seines hauseigenen Wi-Fi-Chips „für eine Weile“ gestoppt. Er verweist auf mehrere Faktoren, die zu dieser Entscheidung geführt haben – ein bevorstehender Wechsel des Wi-Fi-Standards und die Entwicklung von 3nm-Chips.

Apple hatte Probleme mit der Implementierung seines Chips, da es sich um einen reinen Wi-Fi-Chip und nicht um eine Bluetooth/Wi-Fi-Kombination handelte. Broadcom liefert den Kombi-Chip, und Apple würde die Designkomplexität erhöhen, wenn man zwei Chips für die Technologie einsetzen würde. Der Wechsel zu Wi-Fi 6E und schließlich Wi-Fi 7 birgt für Apple ebenfalls Risiken. Der aggressive Vorstoß in kundenspezifische Chipsätze während einer Normänderung erhöht nur die Komplexität.

Zudem ist die drohende Verlangsamung von Prozessor-Upgrades ungünstig für den Verkauf von Endprodukten (wie die Chips der A- und M-Serie). Um sicherzustellen, dass die 3nm-Prozessoren in den Jahren 2023 bis 2025 reibungslos in die Massenproduktion gehen können, wird Apple in absehbarer Zukunft den Großteil seiner Entwicklungsressourcen auf die neuen Apple Silicon-Chips richten.

Der fortschrittliche Fertigungsprozess wird zu erheblichen Verbesserungen bei „Leistung und Stromverbrauch“ führen und hat daher höchste Priorität für Apple. Wenn alles nach Plan läuft, prognostiziert Kuo, dass die „weltweit fortschrittlichsten 3nm-Prozessoren“ von Apple noch in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen werden. Kuo vermutet, dass es noch Jahre dauern wird, bis Apple in der Lage sein wird, die Entwicklung eigener Wi-Fi-Chips wieder in Angriff zu nehmen. Schließlich bestätigt Kuo, dass das iPhone 15 Unterstützung für Wi-Fi-6E bieten wird.