„Shrinking“ ist heute auf Apple TV+ gestartet. Wie ihr es von uns gewohnt seid, blicken wir traditionell kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Ab sofort steht eine neue Comedy-Serie mit Harrison Ford und Jason Segal auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit.

Apple TV+: „Shrinking“ ist da

Die Appetizer, die Apple TV+ in den letzten Wochen zu „Shrinking“ veröffentlicht hat, haben in jedem Fall Lust auf mehr gemacht. Umso erfreulicher ist es, dass die neue Comedy-Serie „Shrinking“ am heutigen Tag auf Apples Video-Streaming-Plattform anläuft. Genau genommen, stehen ab sofort die ersten beiden Folgen bereit. Anschließend folgt Woche für Woche immer freitags eine neue Episode.

In der 10-teiligen Comedy-Serie spielt Segel einen Therapeuten, der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten zu sagen, was er wirklich von ihnen hält. Er ignoriert seine Ausbildung sowie seine ethischen Grundsätze und stellt dabei fest, dass er das Leben der Menschen stark verändert … auch sein eigenes. Ford spielt seinen Mentor, einen Pionier der Verhaltenstherapie, der nach einer Parkinson-Diagnose nun sein eigenes Leben neu anpacken muss.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.