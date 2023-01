Apple TV+ hat offiziell bestätigt, dass die Comedy-Serie „Acapulco“ in die dritte Staffel gehen wird. Somit werden wir erfahren, wie es mit dem Las Colinas weitergeht. Bis es soweit ist, werden allerdings noch ein paar Monate vergehen. Produktionsstart ist im Frühjahr 2023.

Apple TV+ verlängert „Acapulco“ für die 3. Staffel

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Service für die dritte Staffel von „Acapulco“ wieder ins Las Colinas Ressort kommt! Nach ihrer weltweit gefeierten zweiten Staffel wurde die erfolgreiche Apple Original Comedy-Serie mit Emmy- und SAG-Award-Gewinner Eugenio Derbez in der Hauptrolle für eine dritte Staffel mit 10 Folgen ausgewählt.

Die zweite Staffel der zweisprachigen Comedy-Serie erhielt durchweg positive Kritiken, wurde als eine der Top-Shows für 2022 eingestuft und erreichte bei Rotten Tomatoes eine perfekte Punktzahl von 100 Prozent.

In der dritten Staffel von „Acapulco“ ist es an der Zeit, vergangene Fehler auszusöhnen und aufregende Neuanfänge zu machen. In unserer aktuellen Geschichte kehrt der ältere Máximo (Eugenio Derbez) in ein Las Colinas zurück, das er nicht mehr wiedererkennt. Während 1985 der jüngere Maximo seinen Aufstieg auf der Erfolgsleiter fortsetzt, gefährdet er möglicherweise alle Beziehungen, an denen er so hart gearbeitet hat.

Habt ihr Lust auf die Apple Original-Serie bekommen? Die ersten beiden Staffeln stehen komplett auf Apple TV+ auf Abruf bereit.