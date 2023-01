Knapp zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple – durchaus unerwartet – den neuen HomePod (2. Generation) angekündigt hat. Bevor der Apple Lautsprecher am 03. Februar seinen Verkaufsstart feiert, hat Apple verschiedene Medienvertreter, Influencer, YouTuber etc. mit einem Testgerät ausgestattet. Soeben ist das Embargo ausgelaufen und die ersten Reviews sind online. Nachdem neulich bereits die ersten Hörerlebnisse online veröffentlicht wurden, gibt es nun einen ausführlicheren Ausblick auf den neuen HomePod (2022). Wir haben euch ein paar Reviews zusammengetragen. Bestellungen für den HomePod könnt ihr über den Apple Online Store aufgeben.

Stern

Engadget

The Verge

Matthias Petrat

Der HomePod (2. Generation) kommt spät. Sehr spät. Natürlich weiß man, dass die letzten zwei Jahre in vielen Punkten anders abgelaufen sind als man es zuvor geplant hatte. Und auch der HomePod wurde da scheinbar nicht ganz verschont. Auch aus diesem Grund glaube ich, dass er 2021 einfach eingestellt wurde und erst durch die Beschaffung neuer Komponenten seine zweite Revision verspätet starten konnte. Technisch scheint der HomePod (2. Generation) also schon seit Sommer 2022 fertig gewesen zu sein. Nur waren vermutlich Matter und die gesamte Apple Home Architektur noch nicht so weit, dass dieser neue HomePod schon seine korrekte Rolle hätte ausspielen können. Aus diesem Grund sehe ich den Release dieses neuen HomePod als perfekt an. Er startet in einem neuen Jahr und damit auch direkt zum Start von Matter und dem gesamten Umbruch im SmartHome-Bereich. Und doch hat Apple Home noch sehr viele Baustellen, welche auch der HomePod (2. Generation) derzeit nicht löst. Hier gilt es das Gesamtpotential der neuen HomePod-Hardware mit besserer Software auszureizen. Klanglich ist der HomePod (2. Generation) allerdings jetzt schon am oberen Ende angekommen und wird hier so schnell keine Konkurrenz finden und um seinen Platz auf seinem Sideboard oder Schrank bangen müssen.