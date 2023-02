o2 hat einen neuen Top Deal aufgelegt. Ab sofort und zeitlich begrenzt, könnt ihr euch endlich wieder die PlayStation 5 mit 2 Controllern in Kombination mit dem o2 Free M Boost sichern. Egal, ob ihr euch für eine 24 monatige oder 36 monatige Laufzeit entscheidet, einmalig wird für die PS5 gerade einmal 1 Euro fällig. Der Anschlusspreis entfällt.

PlayStation 5 + o2 Free M Boost für nur 39,99 Euro mtl.

Seit ihrem Verkaufsstart hat die PlayStation 5 mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Nun konnte sie o2 wieder an Land ziehen und bietet seinen Kunden die PlayStation 5 Laufwerk Edition mit zweiten Controller in Kombination mit dem o2 Free M Boost an.

Die PS5 ist Heiß begehrt und das zu Recht: Die PlayStation 5 ist Sonys aktuelle Spielekonsole und ermöglicht Next-Gen-Gaming der Spitzenklasse: Top-Grafik, 3D-Sound, schnelle Ladezeiten dank SSD und ein ganz neuer Controller. Der o2 Free M Boost bietet euch 40GB Highspeed-Datenvolumen (LTE + 5G), eine Allnet-Flat inkl. Telefon- und SMS-Flat sowie EU Roaming. Im Rahmen der kostenlosen o2 Connect-Option könnt ihr den Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen (z.B. auf eine Tablet).

Für die PS5 wird einmalig nur 1 Euro fällig. Der Anschlusspreis entfällt. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten werden monatlich nur 49,99 Euro fällig. Entscheidet ihr euch für die 36 Monats-Variante, so zahlt ihr nur 39,99 Euro mtl.

-> Hier geht es zum PS5 Deal bei o2