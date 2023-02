Samsung hat heute die Markteinführung seiner neuesten Smartphones angekündigt: das Galaxy S23, Galaxy S23+ und das Spitzenmodell Galaxy S23 Ultra. In allen drei Modellen kommt als SoC (System on a Chip) der „Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“ zum Einsatz. Erstmals wurde im Galaxy S23 Ultra ein neuer Adaptive Pixel-Sensor mit 200 Megapixeln verbaut.

Fotocredit: Samsung

Galaxy S23 Ultra mit 200 Megapixeln

Alle drei Geräte setzen auf AMOLED-Displays mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, wobei das Ultra über ein 6,8 Zoll Edge-to-Edge-Display verfügt, das den Modellen der vorherigen Generation ähnelt. Das S23 bietet ein 6,1 Zoll Display und das S23+ ein 6,6 Zoll Display.

-> Samsung Galaxy S23 Familie bei der Telekom bestellen

Beim Galaxy S23 und S23+ kommt eine 50-Megapixel-Hauptkamera zum Einsatz. Das Galaxy S23 Ultra bietet hingegen eine neue 200-Megapixel-Weitwinkelkamera. Mit 200 Megapixeln übertrifft das S23 Ultra die 48-Megapixel-Kamera der iPhone 14 Pro Modelle und unterstützt dabei 8K-Videoaufnahmen. Wie das Galaxy S22 Ultra verfügt auch das S23 Ultra über einen 10-fachen optischen Zoom durch die Periskop-Linsentechnologie, die Apple Gerüchten zufolge mit der nächsten iPhone-Generation einführen wird.

-> Samsung Galaxy S23 Familie bei Vodafone bestellen

Samsung gibt an, dass die Kamera des Ultra für „nahezu alle Lichtverhältnisse“ geeignet ist und „unglaubliche Details“ liefern soll. Die Nachtfotografie wurde verbessert, um schärfere Bilder und Videos mit weniger Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen zu erhalten, und es gibt einen neuen Algorithmus zur Bildsignalverarbeitung, der Farben und Details verbessert.

-> Samsung Galaxy S23 Familie bei o2 bestellen

Außerdem bieten alle neuen Galaxy-Smartphones eine 10-Megapixel-Zoomkamera (Ultra: 3-fach und 10-fach), eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 12-Megapixel-Selfie-Kamera.

Die Selfie-Kamera verfügt über einen schnellen Autofokus und wird von Samsung als „Super-HDR-Selfie-Kamera“ bezeichnet, die Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Weitere Kamerafunktionen sind die doppelte optische Bildstabilisierung, 360-Audio-Aufnahme und objektbasierte KI, die jedes Detail in einem Bild analysiert.

Weitere Features

Die Smartphones nutzen die Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, was bedeutet, dass sie mit der von Qualcomm angekündigten Satelliten-Konnektivität kompatibel sein werden. Weiterhin gibt Samsung an, dass mithilfe des „Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“ die Arbeitsgeschwindigkeit der Galaxy S23-Serie im Vergleich zur Galaxy S22-Serie um ca. 30 Prozent gesteigert werden konnte.

In den Datenblättern wird auch ein Ultra-Modell mit 1 TB Speicherplatz erwähnt, wobei die Option in der deutschen Pressemitteilung keine Erwähnung findet. Somit bleibt zunächst offen, ob es hierzulande eine 1 TB-Option geben wird.

Der Akku des S23 Ultra hat eine Kapazität von 5.000 mAh. Zu den weiteren Merkmalen des Galaxy S23 Ultra gehören die Wasserdichtigkeit nach IP68, Gorilla Glass Victus 2 für das Display, ein mitgelieferter S Pen, Wi-Fi 6E-Unterstützung, ein Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung.

Verfügbarkeit und Preis

Vorbestellungen sind im Onlineshop von Samsung möglich. Der Hersteller bietet Vorbestellern kostenlose Speichererweiterungen und Bonusguthaben für weitere Einkäufe an. Der Marktstart des Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra ist am 17. Februar 2023.

Preislich startet die S23-Serie bei 949 Euro und endet bei 1.579 Euro, wobei der Preis der 1 TB-Variante noch nicht bekannt ist: