Apple hat vor wenigen Augenblicken seine Q1/2023 Quartalszahlen veröffentlicht. Dieser Termin wurde bereits im vergangenen Monat angekündigt und nun liehen die Zahlen Schwarz auf Weiß vor. Auf diese Art und Weise erhalten wir einen Blick, wie gut oder schlecht das Weihnachtsquartal für Apple lief. Wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen. Der Hersteller aus Cupertino konnte in den Monaten Oktober bis Dezembern 2022 einen Umsatz von 117,15 Milliarden Dollar erzielen. Gleichzeitig machte Apple einen Gewinn von 30 Milliarden Dollar.

Die Apple Q1/2023 Quartalszahlen liegen vor. An dieser Stelle solltet ihr euch nicht verwirren lassen. Das fiskalische Apple Q1 umfasst das kalendarische Q4 und somit die Monate Oktober bis Dezember 2022. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg und drei Monate verschoben.

Für gewöhnlich feuert Apple zum Jahresende en Produktfeuerwerk ab, um die Verkäufe im wichtigen Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Dies war auch im vergangenen Jahr der Fall, wenn auch nicht in so großem Umfang wie ein Jahr zuvor. Apple präsentierte zum Herbst hin die neue iPhone 14 (Pro) Familie, Apple Watch Ultra, Apple Watch 8, Apple Watch SE2, die AirPods Pro 2, Apple TV 4K (3. Generation), das neue iPad Pro sowie einneues Einsteiger-iPad. Während des Weihnachtsquartals hatte Apple allerdings mit Lieferproblemen zu kämpfen, insbesondere das iPhone 14 Pro war betroffen.

Blicken wir auf die Zahlen. Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 117,15 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 30 Milliarden Dollar (1,88 Dollar Gewinn pro Aktie) erzielen. Im Q1/2022 waren es 123,95 Milliarden Dollar Umsatz bei 34,63 Milliarden Dollar Gewinn (2,10 Dollar Gewinn pro Aktie). Dies entspricht einem Umsatzrückgang im Jahresvergleich von 5 Prozent. Apple blickt dabei mit 2 Milliarden aktiver Geräte auf die größte Installation-Basis der Unternehmensgeschichte. Mit 20,8 Milliarden Dollar Umsatz bei den Services blickt der Hersteller auf ein Allzeit-Hoch.

“As we all continue to navigate a challenging environment, we are proud to have our best lineup of products and services ever, and as always, we remain focused on the long term and are leading with our values in everything we do,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “During the December quarter, we achieved a major milestone and are excited to report that we now have more than 2 billion active devices as part of our growing installed base.”

“We set an all-time revenue record of $20.8 billion in our Services business, and in spite of a difficult macroeconomic environment and significant supply constraints, we grew total company revenue on a constant currency basis,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “We generated $34 billion in operating cash flow and returned over $25 billion to shareholders during the quarter while continuing to invest in our long-term growth plans.”