Bei DAZN hat sich in den letzten Wochen und Monaten viel getan. Dabei meinen wir nicht die jüngsten Preisanpassungen, sondern die neuen Lizenzen, die das Unternehmen erworben hat und die Kooperationen, die man eingegangen ist (u.a. mit Sky und waipu.tv). Nun hat DAZN die nächste Kooperation bekannt gegeben. Dieses Mal mit OneFootball, um internationale Spiele als Pay-Per-View anbieten zu können.

DAZN und OneFootball kooperieren

Habt ihr Lust internationale Superstars wie Kylian Mbappé, Neymar Jr., Lionel Messi oder Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia live zu verfolgen, dann benötige ihr ab sofort kein komplettes Abo mehr, sondern könnt euch favorisierte Spiele einzeln herauspicken und diese per Pay-Per-View angucken. Das Ganze wird über eine Kooperation mit OneFootball realisiert, über deren Apps ab sofort einzelne Spiele als Pay-per-View angeboten werden.

Mit dem Angebot einzelner Spiele aus dem einzigartigen internationalen Fußball-Angebot von DAZN über OneFootball geht das DAZN ab sofort noch mehr auf die veränderten Sehgewohnheiten der jüngeren Generation ein. Junge Fußballfans folgen immer mehr internationalen Stars und Teams und wollen größtmögliche Flexibilität.

Fußball-Fans in Deutschland und Österreich können ab dem kommenden Wochenende Spiele aus der italienischen Serie A und französischen Ligue 1 per Knopfdruck verfolgen. Zunächst stellt DAZN über OneFootball einen Pay-per-View (PPV)-Zugang zu den DAZN-Live-Übertragungen der ausgewählten Wettbewerbe zum Preis von 3,49 Euro pro Spiel zur Verfügung. Außerdem können Fans in Deutschland und Österreich über OneFootball kostenlos DAZN-Highlight-Clips von diesen Wettbewerben abrufen. In der Zukunft sollen weitere Ligen und Wettbewerbe folgen.

