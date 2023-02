Kurz vor dem Wochenende blicken wir auch in dieser Woche traditionell auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. In dieser Woche laufen „Der Morgen davor und das Leben danach“ und “Tannenzäpfchen und ihr Pony – Staffel 2” sind gestartet auf Apples Video-Streaming-Plattform an.

„Der Morgen davor und das Leben danach“

Ab sofort steht „Der Morgen davor und das Leben danach“ (englischer Titel „Dear Edward“ auf Apple TV+ bereit. Die Apple Original-Serie begleitet einen Jungen, der einen Flugzeugabsturz überlebt. Alle anderen Passagiere des Fluges einschließlich seiner Familie sind bei dem Absturz ums Leben kommen.

Während Edward und weitere von der Tragödie betroffene Personen versuchen, das Leben nach dem Absturz zu verstehen, entstehen unerwartete Freundschaften, Romanzen und Gemeinschaften. Die neue Serie ist laut Apple eine herzzerreißende, lebensbejahende und erhebende Geschichte über Überleben, Belastbarkeit, Verbundenheit und die Auseinandersetzung mit dem, was uns zu Menschen macht.

“Tannenzäpfchen und ihr Pony – Staffel 2”

Basierend auf dem Buch „Die Prinzessin und das Pony“ der New York Times-Bestsellerautorin Kate Beaton und von DreamWorks Animation ist die zweite Staffel von “Tannenzäpfchen und ihr Pony“ (englischer Titel „Pinecone & Pony“) eine animierte Komödie mit acht Folgen für Kinder und Familien über eine junge Kämpferin „Pinecone“ und ihrer beste Freundin Pony, deren gemeinsame Abenteuer sie lehren, wie man angesichts von Widrigkeiten tapfer ist, den Mächtigen die Wahrheit sagt und was es wirklich bedeutet, ein Held zu sein.