Bereits seit Juni letzten Jahres wissen wir, dass Apple mit iOS 16 auch „Apple Pay Later“ einführen wird. Die Frage ist nur, wann die Verantwortlichen den Schalter umlegen. Nun hat Apple CEO Tim Cook bestätigt, dass der neue Ratenzahlfunktion in Kürze an den Start gehen wird.

„Apple Pay Later“ startet in Kürze

Rund um die Bekanntgaben der Q1/2023 Quartalszahlen hat Apple Chef Tim Cook im Gespräch mit CNBC bestätigt, dass die neue Funktion „Apple Pay Later“ in Kürze starten wird. Weiter gab der Apple CEO zu verstehen, dass Apple Mitarbeiter den Service bereits seit einiger Zeit testen und dieser Apple helfen wird, den Service-Umsatz weiter zu erhöhen.

Wie eingangs erwähnt, wurde „Apple Pay Later“ bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der Worldwide Developers Conference angekündigt. Mit „Apple Pay Later“ können Nutzer in den USA reibungslos und sicher die Kosten eines Apple Pay Kaufes in vier gleich große Raten auf sechs Wochen verteilen, ohne dass Zinsen oder anderweitige Gebühren anfallen. Allerdings gibt Apple zu bedenken, dass das kartenausgebende Bankinstitut eine Gebühr erheben kann, wenn das Debitkartenkonto von Nutzern nicht ausreichend gedeckt ist. Das Ganze wird über Apple Wallet abgewickelt. Weitere Infos zu Apple Pay Later findet ihr hier.