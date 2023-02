Im November 2021 informierte der Smart Home Hersteller Aqara, dass das Unternehmen Matter unterstützen und im Dezember ein Update unter anderem für den M2 Hub veröffentlichen wird. Allerdings gab es ein paar Verzögerungen und die Freigabe wurde nun hintern geschoben. Nun können wir allerdings Vollzug melden und Aqara startet mit der Freigabe der neuen M2 Hub Firmware (v4.0.0), die den Matter-Support im Gepäck hat.

Aqara startet Rollout der Matter-Firmware für M2 Hub

Aqara hat bekannt gegeben, dass der Hersteller heute mit der Einführung einer neuen Firmware für den Hub M2, der Version 4.0.0 (Beta), beginnt, um Matter-Support zu den Hubs hinzuzufügen, damit die angeschlossenen Zigbee-Geräte mit Matter kompatibel werden.

Über einen M2-Hub mit dieser neuen Firmware können sich die Aqara Zigbee-Geräte über Wi-Fi mit den Matter-Apps von Drittanbietern verbinden. Gleichzeit gibt der Hersteller zu verstehen, das die neue Firmware die Zigbee-Geräte nicht um den Support von Thread erweitert.

Das Firmware-Update wird in mehreren Phasen veröffentlicht. Zunächst soll das Matter-UPdate für neuen M2 Hubs zur Verfügung gestellt werden, die im Jahr 2022 hergestellt wurden. Anschließend sollen ältere Modell folgen. Alles in allem wird es laut Aqara 4 bis 6 Wochen dauern, bis alle M2 Hubs das Firmware-Update erhalten. Andere Aqara-Hubs, einschließlich Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3 und Camera Hub G2H Pro, werden in den folgenden Monaten ähnliche Firmware-Updates erhalten.

Solltet ihr einen M2 Hub von Aqara besitzen, so könnt ihr innerhalb der Aqara Home-App nach dem neuesten Firmware-Update suchen. Wenn die Firmware-Version 4.0.0 (Beta) für den M2-Hub verfügbar ist, könnt ihr die Firmware aktualisieren und mit der „Erforschung“ des neuen Matter-Standards beginnen. Um Matter zu aktivieren, wählen Sie bitte „An Matter binden (Beta)“ in den M2-Hub-Einstellungen. Dabei solltet ihr allerdings verschiedene Aspekte beachten: