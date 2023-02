LG hat die Verfügbarkeit der Apple TV App, Apple Music, AirPlay und HomeKit auf seinem webOS Hub in über 100 Ländern und Regionen bekannt gegeben. Bis dato unterstützen nur LG eigene TVs mit webOS die genannten Funktionen, nun wird das Ganze auch auf Drittanbieter-TVs erweitert, die ebenso auf die webOS-Oberfläche setzen.

LG erweitert Apple TV- und Musik-Apps, HomeKit und AirPlay auf webOS-Fernseher von Drittanbietern

Durch diesen Schritt bieten kompatible Fernseher jetzt ein einfacheres, vielseitigeres Smart-TV-Erlebnis dank einer vielfältigen Auswahl an Inhalten und innovativen Funktionen.

Mit der Apple TV-App, Apple Music, AirPlay und HomeKit, die alle in das webOS Hub-Ökosystem integriert werden, verfeinert und erweitert LG seine webOS Smart TV-Plattform und verbessert gleichzeitig die Zugänglichkeit, damit mehr Anwender von der bequemsten Benutzererfahrung profitieren können.

Durch das Angebot einer größeren Auswahl an Anpassungsoptionen für Smart-TV-Hersteller und mehr Komfort und Auswahl an Inhalten für Kunden sind jetzt zehnmal so viele Marken auf webOS Hub verfügbar als es Anfang 2021 der Fall war Dabei arbeitet LG jetzt mit insgesamt 200 Partnern zusammenarbeitet, darunter Seiki , Eko, Stream System, Konka, Aiwa und Hyundai.

Nicht nur für LG bietet diese Maßnahme Vorteile, auch Apple profitiert. Von jetzt auf gleich erreicht Apple Millionen neuen Kunden, die auf verschiedene Apple Services zugreifen können.