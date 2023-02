Durchschnittlich erhalten Arbeitnehmer 1.674 Euro im Rahmen der Steuererklärung vom Finanzamt zurück. WISO Steuer 2023 (Steuerjahr 2022) hilft euch dabei, die Einkommensteuer für das abgelaufene Jahr einfach und bequem am Mac (oder PC) zu erledigen und euch euer Geld zurück zu holen. Erstmals wurde WISO Steuer 2023 nun im Mac App Store im Preis gesenkt. Ihr erhaltet 6 Euro bzw. 17 Prozent Rabatt und zahlt nur für kurze Zeit 29,99 Euro.

Mit WISO Steuer die Einkommenssteuer 2022 bequem am Mac erledigen

Zum direkten Jahreswechsel hatte man vermutlich alle möglichen Dinge im Kopf, nur nicht seine Steuererklärung. Mittlerweile ist das Jahr 2023 ein paar Wochen alt und langsam aber sicher kann man sich mit dem „leidigen“ Thema der Steuererklärung beschäftigen. Zum Glück gibt es mittlerweile von Buhl Data eine Software, die euch dabei unter die Arme greift. So ist die Steuererklärung kein Hexenwerk und ihr könnt euch unkompliziert eure Rückerstattung sichern. In der Tat ist WISO Steuer in den letzten Jahren immer umfangreicher geworden, so dass ein Großteil der Steuererklärung automatisch geschieht.

Die Steuer-Automatik gibt es in der Tat nur bei WISO Steuer! Diese nimmt euch viel Arbeit ab – was und wieviel entscheidest ihr!

Mit

Steuer-Import

Steuer-Abruf

Steuer-Box

Steuer-Banking und

Steuer-Versand

wird ein großer Teil eurer Erklärung automatisch vorausgefüllt, ohne dass ihr selbst etwas eintragen müsst. Ihr prüft und bestätigt nur noch die Angaben. Und dann geht alles sofort digital zum Finanzamt. Ohne komplizierte Formulare – und sogar ganz ohne Papier!

WISO Steuer 2023 wird auch unterjährig immer mal wieder aktualisiert und optimiert. Beim Kauf über den Mac App Store erfolgen die Updates auch bequem über den Mac App Store. Übrigens: Der Blick in den Mac App Store zeigt auch, dass die Steuersoftware bei Nutzern sehr gut ankommen. Bei 41 Bewertungen kommt WISO Steuer 2023 auf 4,9 von 5 Sternen. Besser geht es nicht kaum.

WISO Steuer 2023 lässt sich vorübergehend zum Preis von nur 29,99 Euro kaufen. Ihr spart 6 Euro bzw. 17 Prozent.