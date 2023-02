Apple führt nicht nur mit seinen Produkten zahlreiche Bestenlisten an, auch als Unternehmen an sich steht der Hersteller aus Cupertino hoch im Kurs. Das zeigt sich auch wieder in der jährlichen Forbes-Liste der „meist bewunderten Unternehmen der Welt“, in der sich Apple nun zum 16. Mal an erster Stelle positionieren kann.

Das meist bewunderte Unternehmen der Welt

Wie schon in den letzten 15 Ausgaben der „world’s most admired company“-Bestenliste konnte sich Apple auch in der 2023er-Ausgabe auf Platz eins behaupten.

Die Rangliste basiert auf einer Umfrage unter rund 3.700 Führungskräften, Vorständen und Analysten. Aufgeschlüsselt nach Unterkategorien ist Apple mit einer Gesamtpunktzahl von 8,65 Punkten in allen Bereichen führend. Natürlich führt das Unternehmen vor allem die Rangliste der Computerbranche an, genau wie im Jahr 2022.

Zu den anderen Kategorien, in denen Apple allesamt als Sieger hervorging, gehören Innovation, Personalmanagement, Nutzung des Unternehmensvermögens, soziale Verantwortung, Qualität des Managements, finanzielle Solidität, langfristiger Investitionswert, Qualität der Produkte und Dienstleistungen sowie globale Wettbewerbsfähigkeit.

In dem Rennen um das meist bewunderte Unternehmen liegt Apple vor großen Unternehmen, wie Amazon und Microsoft, die sich den zweiten Platz teilen. Berkshire Hathaway folgt auf dem vierten Platz. JP Morgan Chase schafft es auf den fünften Platz der Liste, noch vor Walt Disney auf Platz sechs. Der Einzelhändler Costco schafft es auf den siebten Platz, Pfizer auf den achten, Alphabet auf den neunten, und American Express rundet die Top 10 ab.