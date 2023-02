Im Laufe dieser Wochen haben wir euch auf den Kurzfilm „Fursat“ aufmerksam gemacht. „Fursat“ ist 30 Minuten lang, stammt von Regisseur Vishal Bhardwaj und wurde komplett mit dem iPhone 14 Pro gedreht.

„Shot on iPhone 14 Pro – Making of Vishal Bhardwaj’s Fursat“

2014 hatte Apple die „Shot on iPhone“-Kampagne ins Leben gerufen. Von Zeit zu Zeit präsentiert Apple in diesem Rahmen Fotos und Videos, die von „normalen“ Nutzern, Künstlern oder von Apple selbst aufgenommen wurden.

„Fursat“ zeigt eine magische Geschichte über einen Mann, der so besessen davon ist, die Zukunft zu kontrollieren, dass er riskiert, jenes zu verlieren, was ihm in der Gegenwart am wichtigsten ist.

Bhardwaj ist ein preisgekrönter Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. In dem Kurzfilm spielen die indischen Film- und TV-Stars Wamiqa Gabbi und Ishaan Khattar mit. Nun hat Apple das zugehörige Making-Of Video veröffentlicht. In der Videobeschreibung heißt es

Geht mit dem gefeierten Filmemacher Vishal Bhardwaj und dem Kameramann Swapnil Sonawane hinter die Kulissen. Seht, wie das iPhone 14 Pro dazu beigetragen hat, die atemberaubende Grafik von „Fursat“, einem rasanten Multi-Genre-Musical, zu erschaffen.