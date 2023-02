Apple möchte verstärkt in europäische Produktion investieren. So wurde bereits im Jahr 2021 bekannt gegeben, dass der Apple Video-Streaming-Dienst an einer französischen Originalproduktion namens „Liaison“ arbeitet. Kurz bevor die Thriller-Serie am 24. Februar auf Apple TV+ startet, wurde nun der offizielle Trailer veröffentlicht. Damit gibt Apple TV+ einen ersten Ausblick auf die kommende Serie, die am 24. Februar 2023 ihre Premiere feiern wird.

„Liaison“: Offizieller Trailer ist da

Ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden, bis „Liaison“ auf Apple TV+ startet. Den offiziellen Trailer zu Apples erster französisch- und englischsprachigen Originalserie „Liaison“ mit César-Preisträger Vincent Cassel („Black Swan“, „Westworld“) und BAFTA-Preisträgerin Eva Green („Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children“) wurde nu veröffentlicht.

„Liaison“ ist ein zeitgenössischer High-Stakes-Thriller, der untersucht, wie die Fehler unserer Vergangenheit unsere Zukunft zerstören können, und kombiniert Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung, in der Spionage und politische Intrigen gegen eine Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe spielen.

Der erste Teil der sechsteiligen Serie startet am 24. Februar. Anschließend folgt bis zum 31. März 2023 immer freitags eine neue Episode.