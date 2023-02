Seit knapp zwei Jahren ist bekannt, dass Apple die Serie „Hello Tomorrow!“ Mit Billy Crudup in Auftrag gegeben hat. Nun geht es langsam in die heiße Phase. Bevor die Serie am 17. Februar auf Apples Video-Streaming-Dienst anlaufen wird, haben die Verantwortlichen ein First-Look-Video veröffentlicht.

Hello Tomorrow! – First Look

In einer Retro-Zukunftswelt spielend, dreht sich „Hello Tomorrow!“ um eine Gruppe reisender Verkäufer, die Mond-Timeshares feilbieten. Crudup spielt Jack, einen Verkäufer mit großem Talent und Ehrgeiz, dessen unerschütterlicher Glaube an eine bessere Zukunft seine Kollegen inspiriert, seine verzweifelten Kunden wiederbelebt, aber droht, ihn gefährlich in genau dem Traum zu verlieren, der ihn trägt.

In der Videobeschreibung zum First-Look-Video heißt es

Es ist irgendwie lustig, wie gut die Dinge sein können, ohne dass die Wahrheit dazwischen kommt.

Das Video gibt euch einen ersten Einblick, was euch bei „Hella Tomorrow!“ erwartet.