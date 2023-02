Die Erwartungen wachsen, dass Apple an einem „iPhone Ultra“ aus Titan arbeitet. Während es keine Gewissheit darüber gibt, ob wir tatsächlich ein komplett neues High-End-iPhone bekommen, visualisiert ein Rendering von Jonas Daehnert, wie das Design der Apple Watch Ultra auf das iPhone übertragen werden könnte.

iPhone 15 Ultra Konzept

Geht es nach der Gerüchteküche, wird das iPhone 15 Ultra das iPhone 14 Pro Max an der Spitze von Apples iPhone-Produktpalette ablösen. Die Liste an erwarteten und mitunter exklusiven Features ist lang.

Das Highlight wird womöglich eine neue Periskop-Kamera sein. Periskop-Linsen bestehen in der Regel aus einer Reihe von Prismen und Spiegeln, die in Kombination die Brennweite effektiv verlängern. Das ermöglicht einen deutlich höheren und stufenlosen optischen Zoom. Aber es gibt auch Gerüchte über einen neuen Titanrahmen. In dem Zusammenhang ist natürlich ein Blick auf das mögliche Design des iPhone 15 Ultra interessant. Wie der Designer Jonas Daehnert zeigt, lässt sich an dieser Stelle die Vorstellungskraft mit Hilfe der Apple Watch Ultra beflügeln.

Auf einem Renderbild ist ein Smartphone mit einem flachen Display, das durch Titan gerahmt wird, zu sehen. Der angehobene Rahmen soll das Display vor den Auswirkungen von Stürzen besonders gut schützen, was natürlich an die Apple Watch Ultra erinnert. Auch die Wölbung des Rahmens ist von Apples widerstandsfähige Smartwatch inspiriert. Ebenso wie bei der Apple Watch Ultra findet sich auch der orange Farbakzent der digitalen Krone auf dem iPhone wieder – und zwar auf einer zusätzlichen Seitentaste und dem USB-C-Port.

Das Konzept basiert nicht auf den Gerüchten für das iPhone 15 Ultra. Vielmehr teilte der Designer auf Twitter mit, dass er seiner Vorstellungskraft einfach freien Lauf gelassen hat. Er schreibt in den Kommentaren zu seinem Tweet:

„Ich habe keine Ahnung von all den Leaks. Es war nur eine Übung, um zu sehen, ob es möglich ist, die Designsprache der Watch Ultra zu adaptieren :)“.

Hier zum Vergleich die Apple Watch Ultra: