Am heutigen 07. Februar wird der sogenannte Safer Internet Day begangen. Dies nimmt Apple zum Anlass, um auf leistungsstarke Werkzeuge und Ressourcen aufmerksam zu machen, die Familien unterstützen und die Sicherheit von Kindern im Internet zu gewährleisten. Apple entwickelt seit vielen Jahren innovative, familienfreundliche Tools, die die Sicherheit und den Datenschutz von Kindern voranbringen.

Safer Internet Day: Apple stellt Funktionen und Werkzeuge zum Schutz von Kindern im Internet vor

Die Ressourcen, die Apple für den Safer Internet Day zur Verfügung stellt, umfassen kostenlose Schulungen — online und in den Apple Stores — die Eltern, Erziehungsberechtigten, Lehrer und Befürworter von Kindersicherheit dabei helfen, die familienfreundlichen Sicherheitswerkzeuge auf Apple Geräten optimal zu nutzen. Im App Store wird Apple solche Apps hervorheben, die noch mehr Möglichkeiten zur Förderung der Sicherheit von Kindern, des Datenschutzes und der Kindersicherung bieten.

Um sich näher mit der Materie auseinandersetzen zu können, hat Apple eine spezielle Webseite für Familien online gestellt, mit der der Hersteller eine Reihe von Tools vorstellt, die Eltern helfen sollen, die Nutzung von Apple Geräten durch ihre Kinder besser zu verwalten. Exemplarisch möchten wir an dieser Stelle ein paar dieser Funktionen hervorheben.

iOS 16 bietet eine verbesserte Konfiguration von Accounts für Kinder als Teil der Familienfreigabe, die Eltern und Erziehungsberechtigte dabei unterstützt, die Kindersicherungen von Anfang an einzurichten. Die neue Familiencheckliste gibt hilfreiche Tipps und erinnert daran, die Einstellungen der Kinder zu aktualisieren, wenn sie älter werden.

Mit Bildschirmzeit können Familien wöchentliche Übersichten zu den Aktivitäten ihrer Kinder erhalten und Grenzen für die Zeit setzen, die sie auf dem Gerät oder mit bestimmten Apps verbringen. Mit Auszeit können Familien Apps und Benachrichtigungen zu bestimmten Tageszeiten blockieren, und Kommunikationslimits helfen ihnen dabei festzulegen, mit wem ihre Kinder kommunizieren dürfen.

Mit den Beschränkungen in der Funktion Bildschirmzeit kann die Kindersicherung bestimmte Apps und Funktionen auf dem Gerät eines Kindes blockieren oder einschränken, indem sie die Einstellungen für anstößige Inhalte, Käufe, Downloads sowie den Datenschutz beschränkt.

Im App Store können Eltern das Herunterladen auf altersgerechte Apps beschränken und mit Kaufanfragen Käufe und Downloads genehmigen oder ablehnen. Und im Bereich für Kinder setzt Apple strenge Standards durch, die von jeder App verlangen, dass sie die Daten von Kindern schützt und altersunangemessene Werbung verhindert.

Eltern können auch die Kommunikationssicherheit in der Nachrichten App aktivieren, um Warnungen zu erhalten und Ressourcen auf dem Gerät ihres Kindes bereitzustellen, wenn es Fotos mit Nacktaufnahmen erhält oder zu senden versucht. Mithilfe von maschinellem Lernen auf dem Gerät erkennt die Nachrichten App das Bild, macht es unscharf und bietet altersgerechte Orientierungshilfen. In Zusammenarbeit mit Experten vor Ort weitet Apple die Funktion auf weitere Regionen der Welt aus.

Habt ihr Interesse an einer kostenlosen 60-minütigen Today at Apple Session? Mit dieser werden euch die neuesten Funktionen von iPhone und iPad, einschließlich Familienfreigabe, Bildschirmzeit, App-Limits und mehr zum Thema Datenschutz vermittelt. Für eine Session kann man sich unter apple.co/safer-internet-de anmelden. Auch für Lehrkräfte bietet Apple maßgeschneiderte Session für Mitglieder der Apple Education Community an. Dabei handelt es sich um eine professionelle Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte, die Apple Technologien verwenden.