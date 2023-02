Die ersten beiden Staffeln zur Apple Original-Serie „Teheran“ konnten uns überzeugen. Umso erfreulicher ist es, dass Apple die Fortsetzung der Thriller-Serie angekündigt hat. Neu an Bord ist der mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Schauspieler Hugh Laurie („Dr. House“).

Apple TV+ kündigt 3. Staffel zu „Teheran“ an

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die mit dem internationalen Emmy Award ausgezeichnete Spionage-Thriller-Serie „Tehran“ um eine dritte Staffel verlängert wurde. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen bestätigt, dass sich der Schauspieler Hugh Laurie der Besetzung anschließet. Die dritte Staffel von „Teheran“, die von Moshe Zonder, Dana Eden und Maor Kohn kreiert und von Daniel Syrkin inszeniert wurde, befindet sich aktuell in Produktion. Einen Starttermin gibt es bislang noch nicht.

Hugh Laurie wird in der Rolle des südafrikanischen Nuklearinspektors Eric Peterson zu sehen sein. Er wird an der Seite von Niv Sultan auftreten, die erneut ihre Rolle als Mossad-Agentin Tamar Rabinyan wahrnehmen wird. Nachdem Tamar am Ende der zweiten Staffel abtrünnig wurde und vom Verlust ihrer engsten Verbündeten ins Wanken geriet, muss sie in Staffel drei einen Weg finden, sich neu zu erfinden und die Unterstützung des Mossad zurückzugewinnen, wenn sie überleben will.

Die ersten beiden Staffeln zu „Teheran“ stehen vollständig auf Apple TV+ zur Ansicht bereit.