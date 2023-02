Apple hat sich dazu entschieden, die Aufgaben in der Führungsetage leicht anzupassen. Aus diesem Grund wurde Carol Surface engagiert. Diese übernimmt die neu geschaffene Position des „Chief People Officer“, um sich um das Personal bei Apple zu kümmern. Bis dato wurde diese Aufgabe von Apple Store Chefin Deirdre O’Brien in Personalunion übernommen. Deirdre O’Brien kann sich zukünftig verstärkt auf die Apple Stores konzentrieren.

Apple heuert Carol Surface als „Chief People Officer“ and

Apple nimmt leichte Anpassungen in der Führungsetage des Unternehmens vor. Darüber hat Apple CEO Tim Cook in einem internen Memo informiert, so Bloomberg. Als Teil dieser Änderung richtet Apple die Rolle von Deirdre O’Brien neu aus. O’Brien ist eine langjährige Apple Mitarbeiterin, die bereits seit 30 Jahre für das Unternehmen tätig ist. Seit 2019 agiert O’Brien als Apple Senior Vice President of Retail + People.

Sobald Surface im März bei Apple beginnt, wird Apple die Personalverantwortung aus O’Briens Aufgaben streichen, sodass sie sich voll und ganz auf die Apple Stores konzentrieren kann.

O’Brien wurde 2017 zunächst zum VP of People befördert, nachdem sie zuvor als Vice President of Worldwide Sales and Operations im Unternehmens tätig war. 2019 erweiterte sie ihren Verantwortungsbereich um die Apple Stores, nachdem Angela Ahrendts Apple verlassen hatte.

Apple wirbt Surface von Medtronic ab, wo sie derzeit als Chief Human Resources Officer tätig ist. Sie ist seit über neun Jahren bei Medtronic und arbeitete zuvor bei Best Buy und Pepsi. Im nächsten Monat findet der offizielle Wechsel zu Apple statt. Dort berichtet sie unmittelbar an Apple Chef Tim Cook.