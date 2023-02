Google hat im Rahmen eines KI-Events in Paris neue Funktionen präsentiert, wie das Unternehmen mit seiner KI-gestützten Technologie der nächsten Generation das Erkunden von Informationen in der Google Suche, in Google Maps und für den Google Übersetzter noch visueller, natürlicher und intuitiver machet.

Google Maps

Die neuesten Google Maps-Updates umfassen Immersive Ansicht, Updates zu Live View, neue Auflademöglichkeiten für Elektroautos und übersichtliche Wegbeschreibungen auf einen Blick.

Zwei Aspekte möchten wir dabei näher thematisieren und blicken zunächst auf Indoor Live View. Mit Indoor Live View findet man sich an unübersichtlichen Orten, wie zum Beispiel einem unbekannten Flughafen, leichter zurecht. Das Feature wird in den kommenden Monaten auf mehr als 1.000 neue Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren gebracht – darunter auch in den deutschen Städten Berlin und Frankfurt.

Google Maps möchte euch zudem ermöglichen, entspannter mit dem Elektroauto unterwegs zu sein. Elektrofahrzeuge sind im Trend – sowohl bei Autofahreren als auch bei den Herstellern. Deshalb führt Google Maps in den kommenden Monaten weltweit neue Funktionen (Ladestopps für Fahrten, das Finden von Ultraschnellladefunktionen, Ladestationen in den Suchergebnissen) für Elektroautofahrer ein, die Autos mit integrierten Google Apps und Services fahren.

Darüberhinaus gibt es eine weitere spannende Ankündigung. Die Google Karten-App möchte es euch noch einfacher, sich fortzubewegen. Mit der übersichtlichen Wegbeschreibung könnt ihr eure Fahrt oder Reise direkt von eurer Routenübersicht oder eurem Sperrbildschirm aus verfolgen. Ihr seht aktualisierte Ankunftszeiten und wo ihr als nächstes abbiegen müsst – Informationen, die zuvor nur bei entsperrtem Smartphone, bei geöffneter App und im umfassenden Navigationsmodus sichtbar waren. Und wenn ihr euch für einen anderen Weg entscheidet, aktualisieren wir eure Reise automatisch.

Diese übersichtliche Wegbeschreibung wird in den kommenden Monaten weltweit auf Android und iOS eingeführt – und auch mit Live-Aktivitäten auf iOS 16.1 kompatibel sein.

Google Suche

Die Kombi-Suche ist ab sofort in den Google-Apps für iOS- und Android-Geräte weltweit in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Mit der Kombi-Suche könnt ihr auf eine neue Weise suchen, indem alle Arten von Informationen miteinander kombiniert werden: Text, Sprache, Bilder und mehr. So könnt ihr hilfreiche Informationen zu allem, was ihr seht, hört und erlebt, auf eine intuitive und natürliche Weise finden – sogar bei Fragestellungen, die zuvor nicht möglich waren.

Eins, zwei Beispiele gefällig? Wenn man beispielsweise zu einem Teppich passende Kissen sucht, können ihr ein Foto des Teppichs in der Google App mit der Lens-Funktion machen und in der Suchleiste das Wort “Kissen” ergänzen. In den Suchergebnissen werden visuelle Übereinstimmungen von Kissen angezeigt, die dem Muster des abfotografierten Teppichs entsprechen.

Mit der Kombi-Suche könnt ihr auch zum Beispiel über die Google Lens-Funktion in der Suchleiste ein bestimmtes Produkt aus einem Schaufenster abfotografieren und eure Suche mit Begriff „gemustert“ kombinieren, um Suchergebnisse für das Produkt mit Muster zu erhalten.

Google Übersetzer

Auch beim Google Übersetzer kommt zukünftig mehr künstlicher Intelligenz zum Einsatz. KI hat in den Jahren seit der Einführung von Google Übersetzer zu einigen bedeutendsten Fortschritte bei der Übersetzung beigetragen. Nun stellt Google neue KI-gestützte Funktionen vor und vereinfachen den Zugriff auf den Google Übersetzer, indem Google mehr anpassbare Funktionen, neue kontextbezogene Übersetzungsoptionen und ein neues Design anbietet. So kann Google nun beispielsweise dank des fortschrittlichen maschinellen Lernens übersetzten Text in komplexe Bilder einbinden, sodass diese viel natürlicher aussehen.