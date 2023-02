Seit Kurzem ist bekannt, dass Apple TV+ die Kinder- und Familienserie „Brezel und seine Dackel-Familie“ in die zweite Staffel schickt. Bevor diese am 24. Februar startet, wurde nun der offizielle Trailer veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Brezel und seine Dackel-Familie – Staffel 2“

Apple TV+ hat den Trailer zur 2. Staffel von „ „Brezel und seine Dackel-Familie“ (englischer Titel: „Pretzel and the Puppies“) veröffentlicht. Die Serie feiert am Freitag, den 24. Februar 2024, ihre Premiere auf Apple TV+. Die Hauptrollen der Serie sprechen der Emmy-Preisträger Mark Duplass („The Morning Show“), Nasim Pedrad („Chad “, „Aladdin“), Milo Stein, Alex Jayne Go, Max Mitchell, Amari McCoy und Gracen Newton.

Die Serie richtet sich eindeutig an das jüngere Publikum. Lernt Brezel kennen, den längsten Dackel der Welt, der gleichzeitig Vater von fünf munteren, verspielten Welpen ist. Zusammen mit seiner Frau Greta ermutigen sie ihre Welpen, ihre Pfoten zu erheben, um Probleme zu lösen und ihre Freunde und Nachbarn in ihrer Heimatstadt Muttgomery zu begrüßen.