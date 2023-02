Das iPhone 14 macht einiges neu – zumindest was die Innenarchitektur angeht. Die ist laut Reparatur-Experten eine der besten Neuerungen des Smartphones. Nun spricht Richard Dinh, Apples Senior Director of iPhone Product Design, in einem Interview über das Design des Standard-iPhone 14, einschließlich der verbesserten Reparatureigenschaften.

Eines der besten Features, das Apple nicht erwähnt hatte

Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sind mit einer abnehmbaren Glasrückseite ausgestattet, um Reparaturen zu erleichtern. Damit sind sie die ersten Modelle seit dem iPhone 4S, die sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite des Geräts geöffnet werden können. Das gilt nicht für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, die weiterhin nur von der Vorderseite geöffnet werden können.

Die neue Konstruktion des iPhone 14 mit einem zentralen Aluminiumrahmen „hilft, mehr Wärme über die gesamte Oberfläche gleichmäßiger abzuleiten“. Dabei gibt der neue Aufbau die Möglichkeit, von beiden Seiten des Geräts auf das Logic Board zuzugreifen, erklärt Dinh in einem Interview gegenüber dem Sydney Morning Herald.

iFixit gab im Zuge eines Teardown-Videos an, dass das iPhone 14 aufgrund der verbesserten Reparierbarkeit „das umfangreichste iPhone-Redesign“ seit dem iPhone X darstellt. Die Reparatur-Experten erklärten unter anderem:

„Das beste Feature des iPhone 14 ist eines, von dem euch Apple nichts erzählt hat. Vergiss SOS via Satellit und die größere Kamera, die Schlagzeile lautet: Apple hat das Innenleben des iPhone 14 komplett neu gestaltet, um es einfacher zu reparieren. Es ist von außen überhaupt nicht sichtbar, aber das ist eine große Sache. Es ist die bedeutendste Designänderung am iPhone seit langem. Die Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max haben noch die alte Architektur.“

Das ist auch die Meinung von Dinh. Er stimmt zu, dass die Änderungen „eine so große Sache sind, dass es die große Ankündigung von Apple hätte sein sollen – das iPhone wurde von innen heraus neu gestaltet, um es einfacher reparieren zu können.“

Interessant ist auch eine weitere Anmerkung von Dinh. So sagt er, dass Apple beim iPhone-Design keine strikte Formel verfolgt. Normalerweise sind wir es beispielsweise gewohnt, dass neue Elemente erst bei den Pro-Modellen eingeführt werden und später bei den Standard-Versionen Anwendung finden. In der aktuellen Generation ist dies (bei der Innenarchitektur) nicht so. Dinh führt aus: