Am heutigen Freitag startet der neue Apple Original-Film „Sharper“ in ausgewählten Kinos. Bis der Film auf Apple TV+ zu sehen sein wird, vergehen noch exakt sieben Tage. Auf Apples Video-Streaming-Dienst fällt der Startschuss am kommenden Freitag (17. Februar 2023). Vorab gab es nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich bei BFI Southbank in London.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Sharper“ in London

Apple Original Films und A24 haben kürzlich bei BFI Southbank in London die Weltpremiere des Thrillers „Sharper“ von Regisseur Benjamin Caron gefeiert.

Zu den Teilnehmern der Veranstaltung auf dem roten Teppich gehörten der Star und die Produzentin des Films, Julianne Moore, ihre Co-Stars Sebastian Stan, Justice Smith und Briana Middleton, der Regisseur Benjamin Caron, die Autoren und Produzenten Brian Gatewood und Alessandro Tanaka, die Produzenten Erik Feig, Jessica Switch, Co- Produzentin Jodie Caron und mehr.

Niemand ist, wer er zu sein scheint in „Sharper“, einem Neo-Noir-Thriller voller Geheimnisse und Lügen, der in den Schlafzimmern, Bar- und Sitzungssälen von New York City spielt. Charaktere kämpfen um Reichtum und Macht in einem High-Stakes-Spiel voller Ehrgeiz, Gier, Lust und Eifersucht, das das Publikum bis zum letzten Moment rätseln lässt. Zur Einstimmung auf den Film haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.