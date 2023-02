Anker hat einen Produktrückruf für seine „Anker 535 Power Bank“ gestartet. Wie das Unternehmen auf einer Sonderseite erklärt, kann es aufgrund eines Problems im Herstellungsprozess bei „einer geringen Anzahl der Anker 535 Power Banks“ zu Überhitzungen kommen.

Produktrückruf der Anker 535 Power Bank (PowerCore 20K) A1366

In den letzten Jahren haben wir uns regelmäßig ziemlich positiv über Anker und die verschiedenen Zubehör-Artikel geäußert. Dieses Mal müssen wir uns allerdings im Interesse der Sicherheit an euch wenden. Anker hat einen freiwilligen Rückruf des Zusatzakkus „Anker 535 Power Bank“ (PowerCore 20K) A1366 eingeleitet. Ob eure Power Bank betroffen ist, erkennt ihr an der Modellnummer, die sich auf der Rückseite des Akkus befindet. Anker schreibt:

„Sie können das Modell Ihrer Anker 535 Power Bank bestätigen, indem Sie auf der Unterseite der Batterie (siehe untere Bilder) folgende Modellnummer einsehen: 535 Power Bank (PowerCore 20K) und Model: A1366“

Wenn ihr dieses Modell besitzt, solltet ihr es nicht weiter verwenden und ordnungsgemäß entsorgen. Das Umweltbundesamt bietet hierfür einen Leitfaden.

Nachdem ihr einen Kaufbeleg nachgewiesen habt, erstattet euch der Hersteller den vollen Kaufpreis der Power Bank. Den Rückerstattungsvorgang startet ihr am besten über diese Formularseite von Anker. Alternativ könnt ihr euch für weitere Fragen auch an den Kundenservice per E-Mail (support@anker.com) wenden, mit dem Betreff “535 Power Bank Recall / Rückruf”.

