Im Oktober 2022 hieß es aus der Gerüchteküche, dass Apple im ersten Quartal 2023 ein neues 27 Zoll Mini-LED-Display vorstellen wird. Wie der renommierte Display-Analyst Ross Young nun verkündet, musste Apple die Produktion des neuen Bildschirms verschieben, womit das Gerät im ersten Quartal nicht mehr erscheinen wird.

Apple 27 Zoll Mini-LED-Display kommt später

Ross Young teilte MacRumors mit, dass es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass das erwartete 27 Zoll Mini-LED-Display in die Massenproduktion gegangen ist oder dies zeitnah geschehen wird. Das bedeutet, dass eine Markteinführung nicht unmittelbar bevorsteht.

Das Display wurde intern anscheinend bereits mehrmals verschoben, da Young zunächst von einer Markteinführung im Juni 2022 ausging, dann im Oktober und zuletzt im ersten Quartal 2023. Einen aktualisierten Zeitrahmen für die Veröffentlichung des Displays hat er nicht genannt.

Young gab bereits an, dass das Display ProMotion unterstützen wird, was eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz ermöglicht. In Anbetracht der vermuteten 27 Zoll Größe ist es möglich, dass es sich bei dem Display um die nächste Generation des Studio Display handelt. Es könnte aber auch ein komplett neues Modell sein, das sich zwischen dem Studio Display und dem höherwertigen Pro Display XDR positioniert. Das aktuelle Studio Display bietet eine 5K-Auflösung ohne ProMotion und startet bei 1.749 Euro, während ihr für das Pro Display XDR (ohne Standfuß) mindestens 5.499 Euro auf den Tisch legen müsst.

In der Vergangenheit hat Young bereits des Öfteren bewiesen, dass er mit seinen Aussagen richtig liegt. Natürlich musste er, wie in diesem Fall, auch schon seine Prognosen aktualisieren – das liegt jedoch daran, dass im Laufe der Entwicklungszeit Verschiebungen eintreten. Young hatte unter anderem im Vorfeld verraten, dass das iPhone 13 Pro und die High-End-Modelle des MacBook Pro mit ProMotion ausgestattet sein werden. Auch das 8,3 Zoll Display für das iPad mini der sechsten Generation und das 13,6 Zoll Display für das MacBook Air waren für den Display-Experten kein Geheimnis.