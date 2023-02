In den vergangenen Jahren hat Apple bei seinen iPhone-Modellen auf einen Lightning-Anschluss gesetzt. Dieser soll im kommenden Jahr durch einen USB-C Anschluss abgelöst werden. Ein Bastler hat sich nun allerdings ein iPhone 12 mini geschnappt und dem Gerät neben dem Lightning-Anschluss zusätzlich einen USB-C Port verpasst. In jedem Fall ein spannendes Projekt.

Bastler verpasst iPhone 12 mini zusätzlich einen USB-C Anschluss

Ein technisch-versierter Bastler hat ein spannendes Projekt durchgeführt. Genau genommen, hat sich der YouTuber „Hyphaistos3672“ ein iPhone 12 mini vorgeknöpft, den vorhanden Lautsprecher entfernt und so Platz für einen zusätzlichen USB-C Anschluss geschaffen. Im Anschluss verbaute er einen modifizierten Lautsprecher, der in den reduzierten Innenraum passte.

Zum Guten Schluss trat er noch den Beweis an, dass das Gerät tatsächlich mit beiden Anschlüssen voll funktionstüchtig ist, in dem er das iPhone 12 mini mit einen Mac verbunden hat. Es scheint also möglich zu sein, das Gerät gleichzeitig zu laden und über eine kabelgebundene Verbindung Musik zu hören. Dies ist seit dem Wegfall der Kopfhörerbuchse im Jahr 2016 nicht mehr möglich.

Immer Mal wieder haben Bastler in den letzten Jahren einem iPhone zu Demonstrationszwecken einen USB-C Anschluss verpasst. Ab Herbst 2023 wird dies vermutlich nicht mehr notwendig sein, da allgemein damit gerechnet wird, dass Apple den iPhone 15 Modellen einen USB-C Anschluss statt Lightning spendiert.