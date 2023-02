Apple hat in der Nacht zu heute seine Apple Store App für das iPhone und iPad aktualisiert. Die Neuerungen sind eher marginal. Apple kümmert sich in erster Linie um den Umgang mit gespeicherten Artikeln.

Apple Store App: Update bringt Verbesserungen für gesicherte Artikel

Die Apple Store App kann ab sofort in Version 5.19 aus dem App Store heruntergeladen werden. Die Neuerungen sind überschaubar.

So spricht Apple davon, dass ihr ab sofort eure Listen mit gesicherten Artikeln einfach mit Freunden und Familie teilen könnt. Zudem könnt ihr jetzt an mehr Stellen in der App auf eure gesicherten Artikel zugreifen und euren Einkauf fortsetzen.

Zum guten Schluss spricht Apple davon, dass ihr nach dem Update noch mehr Details über Apple Stores und ihre Umgebung anzeigt bekommt.