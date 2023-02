Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple bemerkenswerte Fortschritte bei der Technologie zur nicht-invasiven Blutzuckermessung gemacht hat. So könnte die Apple Watch zukünftig dafür dienen, den Blutzuckerspiegel zu messen, ohne dass sich der Anwender für den Bluttest in die Haut stechen muss.

Apple Watch: Entwicklung der nicht-invasive Blutzuckermessung erreicht Meilenstein

Schon seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einer nicht-invasiven Blutzuckermessung für die Apple Watch arbeitet. Ehrlicherweise haben wir keinen Zweifel daran, dass sich der Hersteller aus Cupertino tatsächlich mit der Materie beschäftigt. Allerdings muss man sich das nicht so vorstellen, dass eine entsprechende Technologie von heute auf morgen entwickelt wird. Auch dürfte Apple nicht das einzige Unternehmen sein, welches an einer nicht-invasiven Blutzuckermessung forscht.

In dem Bericht von Bloomberg heißt es, Apple zur Messung des Blutzuckerspiegel einen Silizium-Photonik-Chip entwickelt, der optische Absorptionsspektroskopie verwendet, um Licht von einem Laser unter die Haut zu strahlen, um die Glukosekonzentration im Körper zu bestimmen. Die Technologie soll nun einen Meilenstein erreicht haben uns sich im „Proof-of-Concept“-Stadium befinden. Mit „Proof of Concept“ ist die grundsätzliche Durchführbarkeit gemeint. Im konkreten Fall ist die nicht-invasive Blutzuckermessun realisierbar, das Ganze muss allerdings auf eine Größe komprimiert werden muss, um in die Apple Watch zu passen.

Der aktuelle Prototyp soll in etwa so groß wie ein iPhone sein und kann am Arm befestigt werden. Der bisherige Prototyp soll so groß wie eine Tischplatte gewesen sein.

Weiter heißt es, dass TSMC den Hauptchip entwickelt hat, um den Prototyp mit Strom zu versorgen. Zuvor arbeitete Apple mit Rockley Photonics zusammen, um Sensoren und Chips für die Glukoseüberwachung zu entwickeln.

Hunderte Ingenieure arbeiten bei Apple im Team der Exploratory Design Group (XDG), die sich mit der Materie beschäftigt. Dieses Team gilt als Apples geheimstes Unterfangen. Allerdings soll die Technologie noch mehrere Jahre von der marktreife entfernt sein. Bereits im Jahr 2010 und nach dem Kauf von RareLight beschäftigte sich Apple unter der Führung von Steve Jobs mit alternativen Möglichkeiten der Blutzuckermessung. jahrelang nutzt Apple ein Startup names Avolante Health LLC, um im Geheimen an dem Projekt zu forschen. Im Laufe der Zeit wurde das Ganze in die XDG überführt.

Wie viele andere Unternehmen auch, möchte Apple in der Lage sein, auf einfache und unkomplizierte Art und Weise die Vorstufe einer Diabetes zu erkennen und bei Diabetes-erkrankten den Blutzuckerspiegel im Auge zu behalten.