Wie MacRumors berichtet, hat Apple einen neuen Eintrag in der Bluetooth-Zertifizierungsdatenbank (Bluetooth Launch Studio) vorgenommen, ein Schritt, der manchmal die Einführung neuer Produkte vorwegnimmt. Der Eintrag erwähnt keine spezifischen Produkte, aber er listet den neuesten Bluetooth 5.3 Standard auf und verweist auf einen früheren macOS-bezogenen Eintrag, was darauf hindeutet, dass der Datenbankeintrag mit kommenden Macs zu tun haben könnte.

Apple registriert neues Produkt in Bluetooth-Datenbank

Aufgrund des Mangels an Details ist es schwierig zu sagen, auf welchen Mac sich der Datenbankeintrag beziehen könnte, doch die Gerüchteküche hält zwei mögliche Kandidaten bereit.

Gerüchten zufolge plant Apple neue Versionen des MacBook Air und des Mac Pro, die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen sollen. Es wird erwartet, dass das neue MacBook Air ein größeres 15 Zoll Display und den M2 Chip haben wird, während der neue Mac Pro das gleiche Design wie das 2019er Modell mit einem neuen M2 Ultra Chip bieten soll. Beide neuen Macs könnten bereits im März oder April angekündigt werden, möglicherweise zusammen mit der Veröffentlichung von macOS 13.3. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die neuen Macs erst auf der WWDC im Juni oder später angekündigt werden.

Apple hat das 13 Zoll MacBook Air bereits im Juli 2022 mit dem M2 Chip aktualisiert, während der Mac Pro seit Dezember 2019 nicht mehr aktualisiert wurde und der letzte Intel-basierte Mac bleibt, den Apple verkauft.

Bluetooth 5.3 bietet laut der Bluetooth SIG, der Organisation hinter dem Standard, Vorteile wie verbesserte Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. Apple hat Bluetooth 5.3 bereits in mehrere neue Produkte integriert, darunter die iPhone 14 Serie, die neuesten Apple Watch Modelle, die neuen 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle, den Mac mini und mehr.

Normalerweise nimmt Apple neue Produkte in die bestehenden „Bluetooth Launch Studio“ Listen auf, sobald sie auf den Markt kommen. Dennoch gab es in der Vergangenheit bereits Fälle, in denen die offizielle Bluetooth-Datenbank auf noch nicht vorgestellte Produkte verwiesen hat. Wenn sich ein solcher Eintrag vorzeitig zeigt, ist dies meist ein sicherer Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung.