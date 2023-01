Eine der großen Überraschungen in der Weihnachtssaison 2022 war das Ausbleiben neuer Macs. Bis November erwarteten wir noch, dass in dem Jahr neue 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle mit einer leistungsstärkeren Version des M2-Chips veröffentlicht werden. Dazu kam es jedoch nicht. Ein Insider behauptet nun, dass Apple im März mindestens drei Macs vorstellen wird, einschließlich der vermissten MacBook Pro Upgrades.

Neue Macs im März

Als es letztes Jahr immer wahrscheinlicher wurde, dass die neuen MacBook Pro Modelle später als erwartet kommen, gab es Spekulationen, dass die M2 Max und M2 Pro Chips nicht rechtzeitig fertig geworden sind.

LeaksApplePro will nun jedoch in Erfahrung gebracht haben, dass der wahre Grund, warum Apple keine neuen MacBook Pro Modelle Ende 2022 auf den Markt gebracht hat, der ist, dass das Unternehmen dies nie geplant hat. Demnach hat alles mit Marketing zu tun. So will Apple angeblich die neuen MacBook Pros zusammen mit anderen Macs auf den Markt bringen, die noch nicht fertig sind. Dies würde eine richtige Einführungsveranstaltung anstelle einer einfachen Pressemitteilung rechtfertigen.

Der Leaker erwähnt drei Macs, die im November noch nicht fertig gewesen wären: der neue Mac mini, das 15 Zoll MacBook Air und die Überarbeitung des Mac Pro.

Wenn diese Informationen zutreffen, könnte Apple im März ein Mac-zentriertes Presse-Event abhalten. Hier sollen dann die erwarteten 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle zusammen mit mindestens einem weiteren neuen Mac vorgestellt werden. Es wird interessant sein, zu sehen, ob Apple das 15 Zoll MacBook Air und den neuen Mac Pro rechtzeitig für eine Vorstellung im März fertigstellen kann.