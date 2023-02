Die ersten beiden Staffeln zu „The Problem with Jon Stewart“ (Im Deutschen setzt Apple auf die Bezeichnung „Das Problem mit Jon Stewart“) stehen auf Apple TV+ bereit. Nun beschreiten die Verantwortlichen einen etwas anderen Weg. Am morgigen Donnerstag (In Deutschland in der Nacht auf Freitag) wird es auf YouTube einen Live-Stream mit Jon Stewart geben.

„The Problem with Jon Stewart“: Live-Stream auf YouTube [Apple TV+]

Jon Stewart, der Start der Show „The Problem with Jon Stewart“, nimmt am kommenden Freitag (hierzulande ab 03:00 Uhr) Anrufe in einer Live-YouTube-Session entgegen.

Nachdem die ersten beiden Staffeln ziemlich erfolgreich auf Apple TV+ liefen und wir uns jetzt vermutlich irgendwie zwischen der zweiten und dritten Stafel befinden, nutzt Jon Stewart die Gelegenheit, nach neuen Dramen im Internet zu suchen und über seinen offiziellen YouTube-Kanal Anrufe entgegen zu nehmen.

Noch sind keine Details zum Livestream oder wie man einen Anruf tätigen kann, bekannt. Interessenten können vorerst den YouTube-Kanal abonnieren , um die neuesten Informationen zu erhalten.

.@JonStewart is hosting a @TheProblem livestream! Tune into our YouTube channel on Thu, Feb. 23 at 9 PM ET. We’ll be taking your calls! Details to come. Subscribe so you don’t miss it at https://t.co/fbvILF26GF pic.twitter.com/g2pOgUwQLM — The Problem With Jon Stewart (@TheProblem) February 21, 2023

„The Problem With Jon Stewart“ auf Apple TV+ ist eine aktuelle Nachrichtensendung, die in jeder Folge ein Thema auswählt, das mit einem Expertengremium diskutiert wird. Neben der Show auf Apple TV+ gibt es übrigens auch einen begleitenden Podcast.