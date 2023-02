Nachdem Schauspieler Will Smith nach seinem Eklat bei der Oscar-Verleihung für längere Zeit abgetaucht war, feierte er Ende 2021 in der Hauptrolle im Apple Original Film „Emancipation“ sein Comeback. Für seine herausragende schauspielerische Leistung in dem Film wurde er nun mit dem NAACP Image Award ausgezeichnet.

Will Smith gewinnt NAACP Image Award

Bei den 54. jährlichen NAACP Image Awards gewann der „Emancipation“-Hauptdarsteller und Produzent des Apple Original Films, Will Smith, eine Auszechnung als herausragender Schauspieler in einem Kinofilm.

„Emancipation“ erzählt die triumphale Geschichte von Peter (Will Smith), einem Mann, der sich aus der Sklaverei befreit. Geleitet von seinem scharfen Verstand und getrieben von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie muss er auf seinem Weg in die Freiheit kaltblütigen Sklavenjägern und den unerbittlichen Sümpfen von Louisiana widerstehen.

Darüber hinaus wurde die Apple Original-Dokumentation „Sidney“ bzw. dessen Regisseur Reginald Hudlin für sein Talent, die Geschichte des legendären Sidney Poitier und sein Vermächtnis als ikonischer Schauspieler, Filmemacher und Aktivist im Zentrum von Hollywood und der Bürgerrechtsbewegung, auf die Leinwand zu bringen, mit der Auszeichnung „Herausragende Regie in einem Dokumentarfilm (Fernsehen oder Kinofilm)“ geehrt.

“Emancipation”

Outstanding Actor in a Motion Picture — Will Smith

“Sidney”

Outstanding Directing in a Documentary (Television or Motion Picture) — Reginald Hudlin

Bereits in den vergangenen konnte Apple TV+ verschiedene NAACP Image Award, unter anderem für „CODA“, „The Banker“, „Truth Be Told“ und weitere. Seit dem Start am 01. November 2019 konnte Apple TV+ ingesamt 334 Awards und 1.406 Nominierungen für sich verbuchen.