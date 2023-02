Beim bundesweiten Warntag wurde das neue Katastrophen-Warnsystem „Cell Broadcast“ Ende letzen Jahres getestet, seit wenigen Tagen ist es im Echtbetrieb und nun wird bekannt, dass „Cell Broadcast“ erstmals in Deutschland zum Einsatz kam.

„Cell Broadcast“ kam erstmals zum Einsatz

Am vergangenen Wochenende (Samstag, 25. Februar 2023) kam das neue Katastrophen-Warnsystem „Cell Broadcast“ erstmals in Deutschland zum Einsatz. Genau gesagt, warnten die Behörden in der Hansestadt Lübeck warnten Bevölkerung um 8:42 Uhr vor einer akuten Gefahr durch Hochwasser.

Ergänzend zu den herkömmlichen Warnsystemen wurden dabei Warn-Nachrichten via Cell Broadcast an die Smartphones aller Menschen ausgesendet, die sich zu diesem Zeitpunkt in Lübeck aufhielten. Vodafone bestätigt, dass der Versand über das Vodafone-Netz in deutscher und englischer Sprache erfolgreich war. Zum Sendezeitpunkt lieferten alle im Vodafone-Netz aktiven Mobilfunk-Stationen das Warnsignal an die empfangsbereiten Endgeräte verlässlich aus – und das über alle Netz-Elemente für GSM, LTE und 5G. Der Netzbetreiber hatte zuvor die neue Technologie in seinem gesamten Mobilfunk-Netz implementiert.

Im konkreten Fall lautete die Warnung

Sa. 25.02.2023 – 08:42 Uhr – Achtung! Amtliche Warnmeldung – für Hansestadt Lübeck – Gefahr durch Hochwasser – Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. |- Weitere Hinweise auf https://warnung.bund.de/meldungen – Herausgegeben von: Leitstelle Lübeck

Hintergrund für die Einführung von Cell Broadcast in Deutschland ist die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021.