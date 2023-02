Seit mehreren Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einem eigenen 5G-Chip arbeitet. Damit möchte das Unternehmen unabhängig von dem aktuellen Lieferanten Qualcomm werden. Zuletzt gab es jedoch mehrere Hinweise darauf, dass sich der geplante Übergang verzögern wird. Nun deutet Qualcomm CEO Cristiano Amon an, dass Apple bereits mit dem iPhone 16 im Jahr 2024 auf hauseigene 5G-Chips umsteigen wird.

Apple verlässt sich auf ein Modem von Qualcomm, das iPhones und iPads die Verbindung zu Mobilfunknetzen ermöglicht. Zuvor bezog Apple die Mobilfunkchips auch von Intel. Letzterer konnte sein 5G-Modem jedoch nicht rechtzeitig entwickeln. Dies zwang Apple, seinen damaligen Rechtsstreit mit Qualcomm zu beenden und einen mehrjährigen Lizenz- und Chipsatzliefervertrag zu unterzeichnen.

Obwohl Qualcomm von diesem Schritt profitiert hat, weiß der Chiphersteller, dass Apple letztendlich zu seinem eigenen Mobilfunkmodem wechseln wird. So geht Qualcomm CEO Cristiano Amon davon aus, dass diese Trennung im Jahr 2024 geschehen wird, wie er in einem Interview mit Joanna Stern vom Wall Street Journal auf der MWC 2023 verriet.

“ we expect that Apple will do their own modem in 2024 but if they need ours they know where to find us” says @cristianoamon #MWC2023 pic.twitter.com/XdPG7jhuDk

— Carolina Milanesi (She/Her) (@caro_milanesi) February 27, 2023