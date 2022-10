Gerüchten zufolge entwickelt Apple seinen eigenen 5G-Chip für künftige iPhones, aber Qualcomm wird laut Analyst Jeff Pu voraussichtlich der Lieferant von Modems für alle iPhone 15 und iPhone 16 Modelle bleiben, was darauf hindeutet, dass Apples Chip frühestens 2025 debütieren wird.

Apple bleibt womöglich vorerst beim Qualcomm 5G-Modem

Es sieht so aus, als ob Apples eigenes 5G-Modem noch ein wenig weiter entfernt sein könnte als bisher angenommen. Der Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities gab am Freitag in einer Marktstudie an, dass er davon ausgeht, dass die 2024er iPhone-Modelle, also das iPhone 16, das noch nicht angekündigte Snapdragon X75-Modem von Qualcomm verwenden werden. Wie der Snapdragon X70 soll auch der X75 auf Basis des 4nm-Prozesses von TSMC hergestellt werden.

Für nächstes Jahr wird erwartet, dass alle vier iPhone 15 Modelle mit dem im Februar angekündigten Snapdragon X70-Modem von Qualcomm ausgestattet werden. Wie das Snapdragon X65-Modem in den iPhone 14 Modellen unterstützt der X70-Chip theoretisch Download-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s, mit neu hinzugefügten Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz für schnellere Durchschnittsgeschwindigkeiten, verbesserte Abdeckung, bessere Signalqualität, geringere Latenz und eine um bis zu 60 Prozent verbesserte Energieeffizienz.

Im Juni deutete der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities an, dass Qualcomm der exklusive Lieferant von 5G-Modems für neue iPhone-Modelle im Jahr 2023 bleiben würde, da sich die Entwicklung von Apples eigenen Modem-Chips verzögert. Damals sagte Kuo, dass er davon ausgeht, dass Apple seinen eigenen 5G-Chip weiter entwickeln wird, aber er nannte keinen Zeitrahmen dafür, wann der Chip für den Einsatz in iPhones bereit sein wird.