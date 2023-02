Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem attraktiven Handytarif sein, führt dieser Tage kein Weg an SIM.de vorbei. Nur für kurze zeit hat der Mobilfunkanbieter einen SALE aufgelegt, der sich wirklich sehen lassen kann. In den jeweiligen Tarifen erhalten ihr nicht nur ausreichend Datenvolumen zum günstigen Preis, die Tarife sind auch monatlich kündbar. So erhaltet ihr beispielsweise eine 20GB LTE Allnet.Flar für nur 9,99 Euro mtl.

Mega-Deal: 20GB LTE Allnet-Flat für unter 10 Euro

Nur bis zum 03.03.2023 (11:00 Uhr) könnt ihr für die aktuellen SIM.de Deals entscheiden. Insgesamt vier unterschiedliche Tarife hat der Anbieter aufgelegt, die sich allesamt sehen lassen können und die Bedürfnisse der meisten Nutzer abdecken dürfte. Als Besonders spannend empfinden wir die 20GB LTE Allnet-Flat für nur 9,99 Euro mtl. Diese enthält 20GB LTE-Datenvolumen, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat sowie EU-Roaming.

Übersicht

20GB LTE Daten

bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 9,99 Euro monatlich

19,99 Euro Bereitstellungspreis (entfällt bei 24 Monaten Laufzeit)

Sollten euch die 20GB LTE-Daten zu viel oder zu wenig sein, so hält SIM.de drei weitere Angebote bereit. Die 10GB LTE Allnet-Flat gibt es für 6,99 Euro mtl., für die 30GB LTE Allnet-Flat zahlt ihr nur 13,99 Euro und für die 50GB LTE Allnet-Flat werden nur 19,99 Euro fällig. Beachtet in jedem Fall, dass das Angebot nur wenige Tage bis zum 03.03.2023 gilt.

-> Hier geht es zu den SIM.de Deals