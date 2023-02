Im Laufe des heutigen Tages haben wir euch drauf aufmerksam gemacht, dass die EU-Kommission Apple eine Mitteilung der Beschwerdepunkte zur Klarstellung ihrer Bedenken zu App-Store-Regeln für Musikstreaming-Anbieter übermittelt hat. In der überarbeiteten Mitteilung der Beschwerdepunkte an Apple erklärte die Kommission, sie werde Apples Anforderung an Apps, das In-App-Kaufsystem des App Store für digitale Waren und Dienstleistungen zu verwenden, nicht länger in Frage stellen. Ein Kritikpunkt bleibt jedoch weiterhin. Nun hat Apple auf die aktuelle Entscheidung der EU reagiert.

Apple reagiert auf aktuelle Entscheidung der EU im Streit mit Spotify

Die In-App-Käufe, die Apple bis zu 30 Prozent Provision bescheren, stehen seitens der EU nicht mehr zur Diskussion. Stattdessen kritisiert die EU nur noch, dass Apple Streaming-Musik-Apps daran hindert, Anwender innerhalb der App darüber zu informieren, dass niedrigere Abo-Preise verfügbar sind, wenn sie sich außerhalb des App Store anmelden.

In einem Statement gegenüber Macrumors hat sich Apple wie folgt geäußert

Apple wird weiterhin mit der Europäischen Kommission zusammenarbeiten, um ihre Bedenken zu verstehen und darauf zu reagieren und gleichzeitig den Wettbewerb und die Wahlmöglichkeiten für die europäischen Verbraucher zu fördern. Wir freuen uns, dass die Kommission ihren Fall eingegrenzt hat und das Recht von Apple, eine Provision für digitale Waren zu erheben und die Verwendung der In-App-Zahlungssysteme zu verlangen, denen die Benutzer vertrauen, nicht länger in Frage stellt. Der App Store hat Spotify dabei geholfen, der führende Musik-Streaming-Dienst in ganz Europa zu werden, und wir hoffen, dass die Europäische Kommission ihre Verfolgung einer unbegründeten Beschwerde einstellen wird.

Ein Ausfluss des Streits zwischen Apple und Spotify ist, dass Spotity es einen Anwendern nicht mehr ermöglicht, über die iPhone-App ein Abo abzuschließen. Stattdessen werden Nutzer informiert, dass sie nicht in der App auf Premium upgraden können.