Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auch Apple TV+ und somit auf Apple Video-Streaming-Dienst. Am heutigen Freitag steht eine neue Folgen der zweiten Staffel „The Problem with Jon Stewart – Staffel 2“ bereit.

Fortsetzung von „The Problem with Jon Stewart – Staffel 2“ ist gestartet

Ende Februar kündigte Apple TV+ neue Episoden zur „The Problem with Jon Stewart – Staffel 2“ an. Die erste der insgesamt sechs neuen Folgen steht ab sofort auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Wöchentlich werden neue Episoden ausgestrahlt.

In den neuen Folgen stehen Themen wie Kriminalität, Verteidigungspolitik, Inflation, dem Rückfall der Demokratie im Mittelpunkt. Bei den bevorstehenden Interviews spricht Stewart mit General David Petraeus über Verteidigungsthemen, mit Staatssenator Natham Dahm (R-OK) über Verbrechen und Waffen; mit Gouverneur Gavin Newsom (D-CA) über eine Gefängnisreform und Rehabilitation, und zum allerersten Mal überhaupt wird Stewart für die Serie ins Ausland reisen, um mit führenden Vertretern der Außenpolitik zu sprechen.

Mit Humor und gesundem Menschenverstand bietet die Serie harte, aktuelle und kulturbewegende Gespräche aus der Perspektive von Interessengruppen, Experten und Einzelpersonen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen.

Falls ihr Gefallen an der Apple Original Serie und Jon Stewart gefunden habt, so hört auch mal in den gleichnamigen Podcast auf Apple Podcasts rein.