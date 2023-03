Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem (weiteren) USB-C Ladegerät seid, um dieses an einer weiteren Position in den eigenen vier Wänden, im Büro, auf Reisen oder wo auch immer zu verwenden, dann haben wir einen heißen Tipp für euch. Im Rahmen der Angebote des Tages bietet Anker aktuelle eine Vielzahl an USB-C Ladegeräten und Kabel an. Ein absolutes Highlight ist sicherlich das Anker PowerPort III 20W USB-C Netzteil im Doppelpack für insgesamt nur 19,49 Euro. Rein rechnerisch zahlt ihr somit nur 9,75 Euro pro Ladegerät.

Anker 20W USB-C Ladegerät im Doppelpack nur je 9,75 Euro

„USB-C Ladegeräte kann man nie genug haben.“ Inwiefern die Aussage auf euch zutrifft, könnt ihr natürlich nur selbst für euch beantworten. Falls ihr aktuell Bedarf an einem neuen USB-C Netzteil habt, so werft einen Blick auf die Anker Angebote des Tages. Dort findet ihr eine Vielzahl an Ladegeräten von 20W bis 65W.

Preislich besonders attraktiv ist das Anker PowerPort III 20W USB-C Ladegerät. Dabei handelt es sich um ein kleines, kompaktes Ladegerät im Würfeldesign, welches sich nicht nur für Zuhause, sondern auch idealerweise für unterwegs eignet. Das Ladegerät ist mit allen aktuellen iPhone- und iPad-Modellen sowie und zahlreichen Android-Geräten kompatibel.

Für das 2er Set des Anker PowerPort III 20W USB-C Ladegeräts werden aktuell nur 19,49 Euro fällig. Rein rechnerisch zahlt ihr somit nur 9,75 Euro pro Ladegerät. Benötigt ihr noch das passende USB-C auf USB-C oder USB-C auf Lightning-Kabel, so hat Anker auch diese aktuell im Preis reduziert.