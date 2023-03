In der Vergangenheit hat Apple regelmäßig saisonal neue Farboptionen für iPhone Cases und Apple Watch Armbänder angekündigt. Dieser Trend scheint sich auch in diesem Jahr fortzusetzen. So tauchen nun neue Farboptionen für iPhone 14 Cases auf.

iPhone 14 Cases: neue Farboptionen kündigen sich an

Twitter-Nutzer Majin Bu, der bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, meldet sich zum Wochenstart zu Wort und berichtet, dass Apple zwei neue Farboptionen für seine iPhone 14 Leder Cases in petto hat. Es sollen sowohl für das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max neue Farben im Rahmen einer Frühjahrs-Kollektion im Anflug sein.

Genannt werden die Farben „Deep Violett“ und „Golden Brown“. Diese Farben bot Apple zwar bereits in der Vergangenheit hat, nun könnten sie beim iPhone 14 ihr Comeback feiern. Aktuell setzt Apple bei seinen iPhone 14 Leder Cases auf die Farben Umbra, Waldgrün, Tinte, Mitternacht und Orange.

Deep Violett wurde in der Vergangenheit für die iPhone 12 Leder Case angeboten und Goldbraun lässt sich nach wie vor über den Apple Online Store für das iPhone 13 Leder Case auswählen. Eine neue Kollektion bedeutet nicht immer, dass Apple komplett neue Farben einführt. In der Vergangenheit brachte das Unternehmen auch immer mal wieder Farben zurück, die bereits in der Vergangenheit angeboten wurden.

Erst kürzlich tauchte das Gerücht auf, dass Apple das iPhone 14 (Plus) in Kürze in der neuen Farboption „Gelb“ anbieten wird. Diese könnte gemeinsam mit den neuen Cases schon morgen angekündigt werden.