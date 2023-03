Kurz vor dem Wochenende erreichen uns noch frische Gerücht zur iPhone-Familie. Es heißt, dass Apple in Kürze die neue Farboption „Gelb“ für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus ankündigen wird. Für unrealistisch erachten wir dieses Szenario nicht, da Apple bereits mehrfach im Frühjahr neue Farboptionen für das iPhone aufgelegt hat

Gerücht: iPhone 14 wird in Kürze in „Gelb“ vorgestellt

Unsere japanischen Kollegen von Macotakara machen auf einen Artikel bei Weibo aufmerksam. In diesem heißt es, dass Apple ein gelbes iPhone 14 (Plus) auf den Markt bringen möchte.

Apple hat im Frühjahr schon mehrfach neue iPhone-Farben aufgelegt, um die Verkäufe in der Mitte des Produktzyklus anzukurbeln. Im vergangenen März präsentierte Apple das iPhone 13 und iPhone 13 mini in „Grün“ sowie das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max in „Alpingrün“. Ein Jahr zuvor präsentierte Apple im Frühjahr 2021 das iPhone 12 und iPhone 12 mini in „Violett“.

In diesem Jahr soll es die Farbe „Gelb“ werden. Letztmalig erlebten wir ein gelbes iPhone beim iPhone 11 im Jahr 2019 und beim iPhone XR im Jahr 2018. Ob auch das iPheon 14 Pro und nicht nur die Non-Pro-Modelle eine neue Farboption erhalten werden, ist unbekannt.

Zusätzlich weiß Macrumors zu berichten, dass Apples PR-Team für kommende Woche Presse-Briefings plant. Das grünen iPhone 13 (Pro) sind übrigens am 08. März 2022 vorgestellt worden. Dies würde zumindest zeitlich passen. Der kommende Dienstag (07. März 2023) würde sich anbieten.