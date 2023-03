Die Apple Original Film „Causeway“, „Emancipation“ und „Sidney“ wurden von der African American Film Critics Association ausgezeichnet. Mit anderen Worten: Apple muss im Trophäenschrank wieder ein bisschen Platz schaffen, um die neuen Awards unterzubringen.

Die African American Film Critics Association (AAFCA) feiert den Apple Original Film „Emancipation“, indem sie Will Smith und Antoine Fuqua mit dem Beacon Award zu Ehren ihres Films über die triumphale wahre Geschichte einer zermürbenden Reise eines versklavten Mannes durch die Sümpfe von Louisiana auszeichnet. während er sich auf seinen Verstand, seinen Glauben und seine Hingabe an seine Lieben verlässt, um seinen Entführern zu entkommen und sich in Freiheit mit seiner Familie zu vereinen.

Nachdem Will Smith für den Film erst kürzlich den NAACP-Award erhielt, ist es nun sein zweiter Award für seine Rolle in „Emancipation“. Nach seinem „Aussetzer“ bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr, macht Will Smith nun wieder durch seine schauspielerische Leistung auf sich Aufmerksam.

Darüber hinaus wurde der Oscar-nominierte Brian Tyree Henry, Star in Apples Spielfilm „Causeway“, als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Falls ihr euch einen kleinen Einblick in Causeaway verschaffen möchtet, so haben wir euch den Clip „Causeway – Brian Tyree Henry Breaks Down Baptism-Scene“ eingebundenen. Diesen hat Apple kürzlichauf YouTube veröffentlicht, um ein wenig die Werbetrommel für den Film zu rühren.

Die bei den 14. Annual African American Film Critics Association Awards verliehenen Preise würdigen die Mission der AAFCA, das Verständnis, die Wertschätzung und die Förderung der Beiträge afrikanischstämmiger Talente zur Film- und Fernsehkultur zu fördern – von den künstlerischen und technischen Legenden der Vergangenheit bis zu den noch ungeahnten Durchbrüchen künftiger Generationen.